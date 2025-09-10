БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 07:27 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българската позиция: Военният министър определи като провокация атаката с руските дронове над Полша

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Запази

Според Атанас Запрянов, това влошава диалога с НАТО

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нарушаването на въздушното пространство на Полша българският президент Румен Радев определи като "опасна ескалация на напрежението между Русия и НАТО". Според външното ни министерство действията на Русия "представляват заплаха за евроатлантическата сигурност". А министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че това е провокация и Русия влошава диалога с НАТО.

Държавният глава Румен Радев и министерството на външните работи публикуваха позициите в Екс. Президентът пише, че "нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО. Подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от който се нуждаем час по-скоро."

От Министерството на външните работи изразяват пълната солидарност на България с Полша. И заявяват, че "повторните нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват заплаха за евроатлантическата сигурност." Допълват, че "такива действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на Алианса".

Българският министър на отбраната определи случилото се като провокация. Атанас Запрянов заяви, както вече стана ясно, че НАТО взема съответните мерки и ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати, като те ще бъдат сваляни.

Действията на Русия от изминалата нощ влошават сигурността по отношение на въздушното пространство в Източна Европа, заяви министъра на отбраната.

Атанас Запрянов, министър на отбраната: "Разбира се, че е провокация. Това е нарушение на международното право по отношение на суверенитета на въздушното пространство на всяка една държава. Още повече, че ние имаме въздушно пространство на Алианса. Въздушните пространства на страните-членки са част от общото въздушно пространство. И използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право."

Пред депутатите от Комисията по отбрана Атанас Запрянов допълни, че страната ни е готова да реагира на подобни инциденти. Получаваме постоянно информация и от силите на НАТО и нашата противовъздешна отбрана ще знае достатъчно време предварително, ако дронове се насочат към въздушното ни пространство.

Ивайло Мирчев, зам.-председател на парламентарната комисия по отбрана: "Опит на Путинова Русия да направят атаките с дронове по-ефективни, като заобиколят украинската отбрана. Това беше причината да задам въпрос към министъра и началника на отбраната, тъй като България е доста по-лесна мишена и тук в определена степен съм удовлетворен от техните отговори."

Христо Гаджев, председател на парламентарната комисия по отбрана: "Реакцията в Полша и в района и вдигането на дежурните изтребители, които успяха да свалят дроновете показва, че противовъздушната система и системата за ранно предупреждение на НАТО работи. В това отношение българските граждани могат да бъдат спокойни, че системата ще свърши работа."

Атанас Запрянов, министър на отбраната: "Освен Полша, нека да припомня, че и Румъния също има проблеми с руски дронове, особено в близост до делтата на река Дунав. НАТО взема съответните мерки и мерките са категорични, ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати и те ще бъдат сваляни. Руската страна по този начин фактически влошава диалога с НАТО. Не само, че няма диалог, а това са враждебни действия по отношение на територията на НАТО."

снимки: БТА

Пред депутатите от комисията по отбрана министър Запрянов обяви, че по механизма "Save" за страната ни са одобрени като кредит над 3 милиарда и 260 милиона евро, които ще се използват за модернизация на армията ни. Възможно е още следваща година с част от тези пари страната ни да финансира купуването на 3D радари, както и придобиването от Белгия и Нидерландия на модернизирани минни ловци, които са необходими за борбата с минната опасност в Черно море.

#военни дронове #руски дронове # Атанас Запрянов #комисия по отбрана #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
1
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
3
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
4
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от US Open е голямо постижение, както за мен, така и за България
5
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от...
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
6
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Политика

Драгомир Стойнев: Не може да се говори за оставка на вътрешния министър
Драгомир Стойнев: Не може да се говори за оставка на вътрешния министър
Атанас Атанасов за вота на недоверие: Обединихме се около темата "Правосъдие и вътрешен ред" Атанас Атанасов за вота на недоверие: Обединихме се около темата "Правосъдие и вътрешен ред"
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
Чете се за: 00:42 мин.
Държавният глава Румен Радев разговаря с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани Държавният глава Румен Радев разговаря с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани
Чете се за: 01:15 мин.
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
Чете се за: 00:42 мин.
Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация, Русия влошава диалога с НАТО Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация, Русия влошава диалога с НАТО
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Чете се за: 07:27 мин.
По света
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Българската позиция: Военният министър определи като провокация атаката с руските дронове над Полша Българската позиция: Военният министър определи като провокация атаката с руските дронове над Полша
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен осъди атаката с дронове срещу Полша и призова за по-твърди действия срещу Израел Урсула фон дер Лайен осъди атаката с дронове срещу Полша и призова за по-твърди действия срещу Израел
Чете се за: 05:37 мин.
По света
По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Провокация или инцидент: Как реагираха страните от НАТО на...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ