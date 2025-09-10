Българската позиция: Военният министър определи като провокация атаката с руските дронове над Полша

Нарушаването на въздушното пространство на Полша българският президент Румен Радев определи като "опасна ескалация на напрежението между Русия и НАТО". Според външното ни министерство действията на Русия "представляват заплаха за евроатлантическата сигурност". А министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че това е провокация и Русия влошава диалога с НАТО.

Държавният глава Румен Радев и министерството на външните работи публикуваха позициите в Екс. Президентът пише, че "нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО. Подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от който се нуждаем час по-скоро."

От Министерството на външните работи изразяват пълната солидарност на България с Полша. И заявяват, че "повторните нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват заплаха за евроатлантическата сигурност." Допълват, че "такива действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на Алианса".

Българският министър на отбраната определи случилото се като провокация. Атанас Запрянов заяви, както вече стана ясно, че НАТО взема съответните мерки и ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати, като те ще бъдат сваляни.

Действията на Русия от изминалата нощ влошават сигурността по отношение на въздушното пространство в Източна Европа, заяви министъра на отбраната.

Атанас Запрянов, министър на отбраната: "Разбира се, че е провокация. Това е нарушение на международното право по отношение на суверенитета на въздушното пространство на всяка една държава. Още повече, че ние имаме въздушно пространство на Алианса. Въздушните пространства на страните-членки са част от общото въздушно пространство. И използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право."

Пред депутатите от Комисията по отбрана Атанас Запрянов допълни, че страната ни е готова да реагира на подобни инциденти. Получаваме постоянно информация и от силите на НАТО и нашата противовъздешна отбрана ще знае достатъчно време предварително, ако дронове се насочат към въздушното ни пространство.

Ивайло Мирчев, зам.-председател на парламентарната комисия по отбрана: "Опит на Путинова Русия да направят атаките с дронове по-ефективни, като заобиколят украинската отбрана. Това беше причината да задам въпрос към министъра и началника на отбраната, тъй като България е доста по-лесна мишена и тук в определена степен съм удовлетворен от техните отговори." Христо Гаджев, председател на парламентарната комисия по отбрана: "Реакцията в Полша и в района и вдигането на дежурните изтребители, които успяха да свалят дроновете показва, че противовъздушната система и системата за ранно предупреждение на НАТО работи. В това отношение българските граждани могат да бъдат спокойни, че системата ще свърши работа." Атанас Запрянов, министър на отбраната: "Освен Полша, нека да припомня, че и Румъния също има проблеми с руски дронове, особено в близост до делтата на река Дунав. НАТО взема съответните мерки и мерките са категорични, ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати и те ще бъдат сваляни. Руската страна по този начин фактически влошава диалога с НАТО. Не само, че няма диалог, а това са враждебни действия по отношение на територията на НАТО."

снимки: БТА

Пред депутатите от комисията по отбрана министър Запрянов обяви, че по механизма "Save" за страната ни са одобрени като кредит над 3 милиарда и 260 милиона евро, които ще се използват за модернизация на армията ни. Възможно е още следваща година с част от тези пари страната ни да финансира купуването на 3D радари, както и придобиването от Белгия и Нидерландия на модернизирани минни ловци, които са необходими за борбата с минната опасност в Черно море.