Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

Спортни новини 09.09.2025 г.

Чете се за: 02:07 мин.
След българския финал на US Open - Иван Иванов срещу Александър Василев. Младите български надежди се завърнаха у нас.

Александър Василев заяви при завръщането си в София, че засега няма да сменя треньорския си щаб. „Трудът и дисциплината са най-важното, ако искаш да стигнеш върховете“, каза 18-годишният тенисист, който загуби с 5:7, 3:6 от Иван Иванов в изцяло български финал в Ню Йорк.
Василев подчерта, че успехите при юношите му дават увереност, но „мъжкият тенис е различна почва“ и предстои тепърва да трупа опит.
На въпрос дали е получил поздравления от Григор Димитров, младият състезател призна, че не е имал контакт с най-добрия български тенисист, но му пожела бързо възстановяване.
Александър Василев и шампионът Иван Иванов са в състава на България за Купа „Дейвис“ срещу Финландия, която ще се играе на 13–14 септември в Пловдив. Към тима се присъединяват още Пьотр Нестеров, Александър Донски и Янаки Милев

Националният отбор на България загуби с 0:3 от Грузия в квалификационен двубой, игран на 7 септември. Въпреки доброто начало и агресивната преса в първите минути, „лъвовете“ допуснаха поредица от индивидуални грешки, които се оказаха решаващи за развоя на срещата.

Селекционерът Илиан Илиев изрази съжаление за резултата и подчерта, че представянето на отбора в началото е било обещаващо.
Първото попадение на грузинците свали тонуса на българските футболисти, които така и не успяха да се върнат в мача. Втората и третата грешка окончателно наклониха везните в полза на домакините, които се възползваха максимално от подадените им шансове.
С поражението България остава в долната част на групата.

