БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Баща, майка, сестра, брат“ спечели „Златен лъв“ във Венеция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Филмът „Баща, майка, сестра, брат“ на Джим Джармуш спечели най-голямата награда – „Златен лъв“ на кинофестивала във Венеция. Лентата, в която участват Адам Драйвър, Вики Криепс и Кейт Бланшет разказва за сложните отношения между пораснали деца и техните родители.

Победата бе изненадваща предвид силната конкуренция – „Гласът на Хинд Раджаб“, който получи „Сребърен лъв". Документалната драма на тунизийската режисьорка Каутер Бен Хания, базирана на реално обаждане на дете от Газа, получи 22-минутна овация след премиерата. За най-добра актриса бе отличена китайката Син Чжълей за ролята ѝ в „Слънцето изгрява над всички ни“.

Последвайте ни

ТОП 24

15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
1
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
2
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
4
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
5
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
6
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: По света

Трети етап от The Ocean Race Europe
Трети етап от The Ocean Race Europe
Ариана Гранде и Лейди Гага взривиха VMA 2025 Ариана Гранде и Лейди Гага взривиха VMA 2025
Чете се за: 00:52 мин.
Открит е неиздаден, незавършен проект на Дейвид Бауи Открит е неиздаден, незавършен проект на Дейвид Бауи
Чете се за: 00:40 мин.
Папа Лъв XIV обяви италиански тийнейджър за светец Папа Лъв XIV обяви италиански тийнейджър за светец
Чете се за: 01:40 мин.
Суперкомпютъра „Юпитер“ в Германия Суперкомпютъра „Юпитер“ в Германия
Чете се за: 00:40 мин.
Падна правителството на Франция Падна правителството на Франция
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация,...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ