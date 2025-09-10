„Баща, майка, сестра, брат“ спечели „Златен лъв“ във Венеция

Филмът „Баща, майка, сестра, брат“ на Джим Джармуш спечели най-голямата награда – „Златен лъв“ на кинофестивала във Венеция. Лентата, в която участват Адам Драйвър, Вики Криепс и Кейт Бланшет разказва за сложните отношения между пораснали деца и техните родители.

Победата бе изненадваща предвид силната конкуренция – „Гласът на Хинд Раджаб“, който получи „Сребърен лъв". Документалната драма на тунизийската режисьорка Каутер Бен Хания, базирана на реално обаждане на дете от Газа, получи 22-минутна овация след премиерата. За най-добра актриса бе отличена китайката Син Чжълей за ролята ѝ в „Слънцето изгрява над всички ни“.