Папа Лъв XIV обяви италиански тийнейджър за светец

Десетки хиляди поклонници се събраха в неделя във Ватикана за канонизацията на италиански тийнейджър, наречен "Божият инфлуенсър" заради усилията му да разпространява католическата вяра онлайн. Папа Лъв Четиринадесети обяви 15-годишен компютърен гений за първия светец на Католическата църква от поколението на милениалите, давайки на следващото поколение католици пример за човек, който използва технологиите за разпространяване на вярата, предаде Асошиейтед прес.

15-годишният Карло Акутис почина от левкемия през 2006 г. Той е роден в семейство на италианци. Израснал в Милано, където е посещавал ежедневно литургия и се славел със своята доброта към тормозени деца и бездомни хора. Носел им храна и спални чували.

Фен на компютърните игри, Акутис сам усвоил основите на програмирането и ги използвал, за да документира чудеса и други елементи от католическата вяра онлайн.

Ватиканът призна, че Акутис е извършил две чудеса след смъртта си – необходима стъпка по пътя към светостта.

Първото е изцелението на бразилско дете, страдащо от рядка малформация на панкреаса, второто е възстановяването на костарикански студент, сериозно ранен при инцидент.

И в двата случая роднини са се молили за помощ от тийнейджъра, когото папа Франциск причисли към блажените през 2020 г.