Падна правителството на Франция

Външнополитическа тема, която пряко засяга цяла Европа. Една от големите икономики - тази на Франция, вероятно ще претърпи сериозни промени.

Причината е, че правителството падна, защото планът за икономии не допадна на французите и премиерът Байру си тръгна след вот на доверие.

Неясни са следващите ходове на президента Макрон, който е с много ниско доверие.

Очаква се той на предложи друг министър-председател, като спряганото име е на министъра на отбраната в досегашното правителство.

Преди това, още в сряда, се готвят протести и стачки. Едва ли ще се стигне до нови избори, за да има шанс опозицията в лицето на Льо Пен да поеме властта.