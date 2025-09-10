БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
7
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
12:10, 10.09.2025
Чете се за: 00:32 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
12:04, 10.09.2025
Чете се за: 01:52 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
11:46, 10.09.2025
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
10:39, 10.09.2025 (обновена)
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
09:00, 10.09.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
08:08, 10.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
07:59, 10.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:50 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Спортни емисии
Други спортове
Видео
Други спортове
Спорт
Спортни новини 10.09.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 10.09.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
11:30, 10.09.2025
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
09:32, 10.09.2025
Валентин Димов: Очаква ни трудна среща с Финландия, но със...
09:03, 10.09.2025
НА ЖИВО: Депутатите избират заместник на омбудсмана
08:56, 10.09.2025
Александър Василев: Изключително щастлив съм да бъда част от...
08:55, 10.09.2025
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
08:42, 10.09.2025
Мечката стръвница с ново нападение над Сопот, ще бъде ли отстреляна?
08:40, 10.09.2025
Екип на МВФ в България: Годишен преглед на българската икономика
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
2
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
6
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във...
Реклама
Най-четени
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 10.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 09.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 09.09.2025
Спортни новини 09.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 09.09.2025
Спортни новини 09.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 09.09.2025
Спортни новини 08.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 08.09.2025
Спортни новини 08.09.2025 г., 12:25
12:25, 08.09.2025
Реклама
Водещи новини
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много...
11:36, 10.09.2025
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода
12:08, 10.09.2025
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния
11:18, 10.09.2025
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
12:29, 10.09.2025
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Руски дронове в небето на Полша: Провокация на Русия и тест за...
13:05, 10.09.2025 (обновена)
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
12:00, 10.09.2025
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
10:30, 10.09.2025 (обновена)
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
08:55, 10.09.2025
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ