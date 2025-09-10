Депутатите избират заместник на омбудсмана

Днес Народното събрание започва работа с избор на заместник-омбудсман, според предварителната си програма.



Единствен кандидат за позицията е Мария Филипова.

Тя е предложение на Българската национална асоциация "Активни потребители" и е председател на Комисията за защита на потребителите.

След като институцията на омбудсмана остана празна повече от година, през юли парламентът назначи на поста Велислава Делчева.

И омбудсманът, и неговият заместник влизат в т. нар. домова книга и са един от вариантите за избор на служебен премиер.