Депутатите избират заместник на омбудсмана

У нас
Кои са кандидатите за позицията?

парламентът задължи министерския съвет две седмици сформира национален борд водите
Снимка: БТА
Днес Народното събрание започва работа с избор на заместник-омбудсман, според предварителната си програма.

Единствен кандидат за позицията е Мария Филипова.

Тя е предложение на Българската национална асоциация "Активни потребители" и е председател на Комисията за защита на потребителите.

След като институцията на омбудсмана остана празна повече от година, през юли парламентът назначи на поста Велислава Делчева.

И омбудсманът, и неговият заместник влизат в т. нар. домова книга и са един от вариантите за избор на служебен премиер.

