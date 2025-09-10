БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Една от версиите е, че инсталацията от компютри за копаене на криптовалута е работила повече от 8 години

ферма криптовалута беше открита мазето община горна оряховица
Слушай новината

Ферма за криптовалута беше открита в сградата на общината в Горна Оряховица. Служители на администрацията са се натъкнали на инсталация от компютри за копаене на криптовалута, разположени в мазе на сградата. Кметът Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. От общината потвърдиха за случая.

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност. Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток от общината. По неофициална информация снощи е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата.

Официални подробности се очакват по-късно днес.

#община Горна Оряховица #мазе #ферма за криптовалута

Последвайте ни

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
2
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
3
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
4
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Криминално

Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Бягство от полицейска проверка - пиян със спортна кола избяга от униформените, търсят го Бягство от полицейска проверка - пиян със спортна кола избяга от униформените, търсят го
Чете се за: 00:40 мин.
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
Чете се за: 01:00 мин.
Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната Сияна Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната Сияна
Чете се за: 01:30 мин.
ГДБОП съдейства на Швейцария по разследване за трафик на хора и пране на пари ГДБОП съдейства на Швейцария по разследване за трафик на хора и пране на пари
Чете се за: 01:30 мин.
Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО) Как дилърът Поро разпространява дрога в Ботевград (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк "Рилски манастир"
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк "Рилски...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Мечката стръвница с ново нападение над Сопот, ще бъде ли отстреляна? Мечката стръвница с ново нападение над Сопот, ще бъде ли отстреляна?
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тръмп след удара срещу Хамас в Доха: Решението е взето едностранно...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Състоянието на ЕС: Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
След разкритията за "къщите на ужасите": Обсъждат промени...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Отива ли си лятото?
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ