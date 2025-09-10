След разкритията за "къщите на ужасите": Обсъждат промени в Наказателния кодекс

Две комисии в Народното събрание - социалната и правната, ще обсъдят предложените от Министерския съвет промени в Наказателния кодекс, които касаят предоставянето на социални услуги.

До промените се стигна след разкритията за т.нар. "къщи на ужасите", в които възрастни хора бяха завързвани и държани в лоши условия.

Предложението на кабинета е да бъдат увеличени наказанията от 3 на 5 години затвор при доказване на предоставяне на социалната услуга без да се спазват изискванията или без лиценз и с това да се изложи на опасност животът и здравето на хората.

Предлага се и да бъдат отнемани лицензи за 5 години, ако бъдат установени нарушения.

"Къщите на ужасите" излязоха на дневен ред след разкритията с дома за стари хора в село Ягода.