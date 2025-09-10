Синдикалната федерация на служителите в МВР за побоя на Кожухаров: Отговорът на държавата трябва да е твърд

Всяко посегателство над полицай – независимо от неговата длъжност в йерархията на МВР – се тълкува от нас като посегателство срещу държавата. Категорично заявяваме, че нападенията над служители на реда представляват заплаха за сигурността на всички български граждани. Това написаха от Синдикалната федерация на служителите в МВР в позиция до медиите, в която изразяват категоричното си възмущение и осъждат остро тежкия инцидент с Директора на ОДМВР – Русе.

"Убедени сме, че отговорът на държавата трябва да бъде твърд, последователен и недвусмислен. СФСМВР осъжда всякакви опити за самоуправство и за вземане на правораздаването в собствени ръце. Подобни действия не само подкопават авторитета на разследващите органи и институции, но представляват пряка заплаха за върховенството на закона и демократичния ред", пише още в позицията.

Синдикатите подчертават, че днешната международна среда е белязана от нестабилност – политическа, икономическа и финансова.

"Свидетели сме на засилени миграционни потоци, хибридни заплахи и организирана престъпност, които често използват слабостите на Държавата, за да задълбочат кризите. България, като външна граница на Европейския съюз, е изправена пред особено тежки предизвикателства в опазването на обществения ред и националната сигурност. Всяко посегателство срещу полицай и всяка форма на агресия срещу служители на МВР има не само национално измерение, но и пряко се отразява върху устойчивостта и сигурността на страната ни като член на ЕС. В този контекст ясно заявяваме: подронването на авторитета на МВР и агресията срещу неговите служители не са просто криминални актове, а директна заплаха за стабилността на държавата и за ролята на България като надежден партньор в европейската система за сигурност", категорични са от СФСМВР.

Според федерацията сигурността е споделена отговорност – между Държавата, обществото и отделния гражданин. Нито институциите, нито полицията могат сами да гарантират ред и спокойствие, ако не разчитат на солидарността и подкрепата на обществото.

"Само чрез доверие, уважение и взаимна отговорност можем да се противопоставим на заплахите, които подкопават демократичния ред. Призоваваме както политическото, така и професионалното ръководство на министерството към единна, категорична и безусловна реакция при всеки случай, в който се уронва авторитетът на работещите в МВР – без значение от заеманата от тях длъжност. Това е единственият начин да се защити институционалният авторитет и да се даде ясен сигнал, че държавата няма да толерира агресия срещу своите служители", се казва още в съобщението до медиите.

СФСМВР настоява за прекратяване на политическата употреба на Министерството на вътрешните работи.