Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк "Рилски манастир"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Предполагаемата причина за възникването на пламъците е гръмотевица

Голям пожар в Рила, този път в района на Природен парк "Рилски манастир".

Пламъците бушуват на над 2200 метра надморска височина.

На терен днес в гасенето участват 45 огнеборци.

Поискано е и включването на летателна техника.

Предполагаемата причина за възникването на пламъците е гръмотевица.

Пожарът е далеч от Рилския манастир и населените места в района.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков.

Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк "Рилски манастир"
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк "Рилски...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
