Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Екип на МВФ в България: Годишен преглед на българската икономика

У нас
Екипът на МВФ ще обсъди икономическото развитие с българските власти

Започва посещение на екип от служители на Международния валутен фонд, ръководен от Фабиан Борн-хорст у нас.

Представителите на фонда ще останат у нас до 23 септември за годишен преглед на българската икономика.

Такива консултации се провеждат периодично с всички страни членки.

Екипът на МВФ ще обсъди икономическото развитие с българските власти.

Предстоят срещи с представители на Министерството на финансите, Българската народна банка, други министерства и държавни агенции, както и с представители на частния сектор и неправителствени организации.

