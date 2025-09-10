Екип на МВФ в България: Годишен преглед на българската икономика

Започва посещение на екип от служители на Международния валутен фонд, ръководен от Фабиан Борн-хорст у нас.



Представителите на фонда ще останат у нас до 23 септември за годишен преглед на българската икономика.

Такива консултации се провеждат периодично с всички страни членки.

Екипът на МВФ ще обсъди икономическото развитие с българските власти.

Предстоят срещи с представители на Министерството на финансите, Българската народна банка, други министерства и държавни агенции, както и с представители на частния сектор и неправителствени организации.