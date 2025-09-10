Александър Василев: Изключително щастлив съм да бъда част от националния отбор и да представям България

Оше е трудно да го осъзная, но леко-полеко, ден след ден го осъзнавам. Изключително щастлив съм да съм тук с нашия национален отбор и да представя България. Това каза Александър Василев пред БНТ. Той е част от отбора на България за срещата с Финландия от турнира за Купа "Дейвис" този уикенд в Пловдив. Василев достигна до финала на юношеския US Open, където отстъпи на Иван Иванов в исторически български финал на турнир от Големия шлем.

"Всички момчета изглеждат готови да се бориме за победата. Изключително щастлив съм, че сме целия състав и продължаваме напред, гледаме към най-доброто", добави Василев.

"Ние всички сме пример за подражание. Искаме да даваме добър пример на всички и на малките деца да следват нашите стъпки, защото трябва да има поколения след нас. Затова ние трябва да даваме добър пример", обясни още той.

"Опитвам се да се фокусирам върху това, което предстои. Няма как емоциите да не са още тук. Леко полека отшумяват, но съм изключително щастлив. В тениса трябва много бързо да се фокусираш върху следващото предизвикателство. Възстановяването ми тече добре. Още се адаптирам към часовата разлика, но съм готов", сподели Александър.

На въпрос как се чувстваш, когато срещу теб съперник е българин и твой съотборник, той отговори:

"Както казват доста хора, на корта нямаш приятели. Извън корта сме добри приятели, но стане ли въпрос за мача, излизаме, всеки дава най-доброто от себе си. Беше трудно да излезнеш срещу сънародник на такъв голям финал, но бях изключително горд да съм с него и да представяме България."

Националът ни сподели, че вече мисли за участие в турнири при мъжете.

"Това е следващата стъпка, която предстои много скоро. Планираме турнирите, планираме програмата. Нещо, което също нямам търпение да започна. Това вече е главната цел. Това е крайната дестинация", каза Александър Василев.

