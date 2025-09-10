Валентин Димов: Очаква ни трудна среща с Финландия, но със сигурност не е непреодолим съперник

За нас единствено може да е щастие и да се радваме за това, че има такива момчета, които да се включат в нашия състав, тъй като с Тихомир Грозданов сме предприели една стратегия за подмладяване на състава и смятам, че с такива момчета с тези резултати, които постигат, това е най-добрият начин да го подмладим.

Това каза пред БНТ капитанът на България за Купа "Дейвис" преди срещата с Финландия в Пловдив този уикенд. В състава са финалистите от US Open Иван Иванов и Александър Василев.

"Познаваме техния състав, познаваме тяхната първа ракета, беше доста предно класиран, претърпя контузия преди известно време, но пък се възстанови и вече участва по турнири, така че ни очаква една трудна среща, но със сигурност не е непреодолим съперник", обясни Димов по адрес на съперника ни.

"Имаме нашите възможности, вярвам в нашите възможности и в уменията на момчетата, така че ние се готвим и очакваме срещата в събота", увери специалистът.

В състава на България освен шампионът от US Open и финалистът Александър Василев, са още Александър Донски, Янаки Милев и Пьотр Нестеров.

"За мен абсолютно всички са герои, тъй като с останалите момчета бяхме февруари месец, където постигнахме тази важна победа, за да имаме възможност сега да играем в Световна група 1. Имаме и двама контузени, които бяха февруари месец, които не са част от състава, но смятам, че в момента са едни млади, перспективни момчета, които имат възможности, имат уменията, за да постигнем успех", завърши Валентин Димов.

Вижте разговора във видеото!