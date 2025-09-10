След побоя в Русе: Заплашват семейството на съседа на Кожухаров

Семейството и близките на Георги Димитров – мъжът, който е бил в компанията на комисар Николай Кожухаров по време на побоя в Русе, са били заплашвани. Това споделиха те пред камерата ни. Причината са видеозаписите, които бяха публикувани в медийното пространство през вчерашния ден.

Седмица след побоя над директора на ОДМВР в Русе ст. комисар Николай Кожухаров е в стабилно състояние, но остава в интензивното отделение на болница „Канев“. Към момента четиримата младежи, участвали в конфликта, са в ареста.