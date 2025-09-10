БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:32 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 01:52 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:00 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
вътрешният министър даниел митов призовава пали огън открито
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Вътрешният министър Даниел Митов коментира случая с побоя на шефа на русенската полиция Николай Кожухаров, като подчерта, че директорът е нападнат в гръб, докато се опитва да спре разпра и първи посягат младежите.

"За съжаление за пореден път трябва да отговаряме на конспиративни теории по ясен казус, но за съжаление политическата среда е такава, всеки търси девиденти. Вчера се появи запис от инцидента в Русе, което ясно се вижда какво става и то е следното, на малка улица в Русе при ограничение 30км, кола се движи с превишена скорост, не спира на знак Стоп, една от жените дърпа детето, директора със своя съсед, които се прибират в 12:30 през нощта, съседа препречва пътя на колата и иска обяснение. Първата манипулация , че съседът е посегнал пръв, това е лъжа, Асен Василев говори лъжи. Вижда се ясно на записа. Случайни хора не разбират, че човекът, който отива към шофьорското място не е директора на ОДМВР, директора седи настрани и разговаря с другия пътник в колата, докато не започва разпрата със съседа, тогава директорът тръгва да предотврати разпрата. Тогава бива нападнат в гръб, и се озовава в болницата със счупено ребро, разкъсан бъбрек, който е удрял е знаел как да удря."

Митов коментира появилите се версии в медийното пространство, че първи посяга съседът на директора на русенската полиция.

"Понеже се твърди за много версии, тези версии не са на МВР, това са версии на сайтчета, тролове. Високата температура на говорене в последните години, рушат доверието в институциите. Директорът е индикирал че е полицай, тогава в последвала репликата "не ме интересува кой си, аз си искам личното пространство."

Вътрешният министър благодари на синдикатите на полицията за позицията им, в която остро осъждат нападението над Кожухаров и застават зад колегата си.

"За какво е излъгало МВР, едно нещо ми дайте, за което МВР е излъгало", каза Митов.

По думите му "всеки инженер се ползва за генерални заключения."

На въпрос защо биячите не са задържани веднага, вътрешният министър отговори "така са преценили, връчени са им призовки веднага."

"Към 3:30 му прилошава, извиква патрул да го отведе в болница. Така е преценил, помолил е неговите колеги да го откарат."

Последвайте ни

ТОП 24

От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
1
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
2
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
4
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново
6
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода
Синдикалната федерация на служителите в МВР за побоя на Кожухаров: Отговорът на държавата трябва да е твърд Синдикалната федерация на служителите в МВР за побоя на Кожухаров: Отговорът на държавата трябва да е твърд
Чете се за: 03:37 мин.
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди" След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
11334
Чете се за: 03:47 мин.
Коментар на МВР за новото видео на побоя на шефа на русенската полиция Коментар на МВР за новото видео на побоя на шефа на русенската полиция
Чете се за: 02:07 мин.
Публикуваха за обществено обсъждане Закона за атракционите Публикуваха за обществено обсъждане Закона за атракционите
Чете се за: 02:15 мин.
Агресия заради скоба: Украинец нападна полицаи в Слънчев бряг Агресия заради скоба: Украинец нападна полицаи в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в света, който е враждебен към нея Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в света, който е враждебен към нея
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Полицията издирва 9-годишно дете от София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ