Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове

Вътрешният министър Даниел Митов коментира случая с побоя на шефа на русенската полиция Николай Кожухаров, като подчерта, че директорът е нападнат в гръб, докато се опитва да спре разпра и първи посягат младежите.

"За съжаление за пореден път трябва да отговаряме на конспиративни теории по ясен казус, но за съжаление политическата среда е такава, всеки търси девиденти. Вчера се появи запис от инцидента в Русе, което ясно се вижда какво става и то е следното, на малка улица в Русе при ограничение 30км, кола се движи с превишена скорост, не спира на знак Стоп, една от жените дърпа детето, директора със своя съсед, които се прибират в 12:30 през нощта, съседа препречва пътя на колата и иска обяснение. Първата манипулация , че съседът е посегнал пръв, това е лъжа, Асен Василев говори лъжи. Вижда се ясно на записа. Случайни хора не разбират, че човекът, който отива към шофьорското място не е директора на ОДМВР, директора седи настрани и разговаря с другия пътник в колата, докато не започва разпрата със съседа, тогава директорът тръгва да предотврати разпрата. Тогава бива нападнат в гръб, и се озовава в болницата със счупено ребро, разкъсан бъбрек, който е удрял е знаел как да удря."

Митов коментира появилите се версии в медийното пространство, че първи посяга съседът на директора на русенската полиция.

"Понеже се твърди за много версии, тези версии не са на МВР, това са версии на сайтчета, тролове. Високата температура на говорене в последните години, рушат доверието в институциите. Директорът е индикирал че е полицай, тогава в последвала репликата "не ме интересува кой си, аз си искам личното пространство."

Вътрешният министър благодари на синдикатите на полицията за позицията им, в която остро осъждат нападението над Кожухаров и застават зад колегата си.

"За какво е излъгало МВР, едно нещо ми дайте, за което МВР е излъгало", каза Митов.

По думите му "всеки инженер се ползва за генерални заключения."

На въпрос защо биячите не са задържани веднага, вътрешният министър отговори "така са преценили, връчени са им призовки веднага."