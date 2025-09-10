Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман

Със 128 гласа "за" парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман.

Тя е предложение на Българската национална асоциация "Активни потребители" и е председател на Комисията за защита на потребителите.

След като институцията на омбудсмана остана празна повече от година, през юли парламентът назначи на поста Велислава Делчева.

И омбудсманът, и неговият заместник влизат в т. нар. домова книга и са един от вариантите за избор на служебен премиер.