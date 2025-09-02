БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Изнесени приемни за гражданите - приоритет на кандидата за заместник-омбудсман Мария Филипова

Ирина Цонева
Общество
изслушаха кандидата заместник омбудсман мария филипова
Снимка: БТА

Най-важното действие за кандидата за заместник-омбудсман на страната Мария Филипова е създаването на изнесени приемни за гражданите. Това стана ясно от изслушването на сегашния председател на Комисията за защита на потребителите пред парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество.

По думите ѝ институцията на омбудсмана е търсена и популярна, а с обществения защитник Велислава Делчева ще създадат усещането, че омбудсманът е във всяко място, без да има регионални звена. Писмени въпроси от граждански организации и медии към нея не бяха постъпили, а на няколко сходни въпроса на депутати от опозицията, свързани с т. нар. "домова книга", тя не отговори готова ли е да стане служебен премиер, ако постът ѝ бъде предложен.

Когато Румен Радев проведе разговори с потенциалните премиери, едва тогава депутатите ще получат конкретен отговор, каза Филипова. Обясни, че не възприема позицията на заместник-омбудсман като понижение от сегашната ѝ на шеф на КЗП и подчерта, че това е неин личен избор.

Мария Филипова - кандидат за заместник-омбудсман: "Когато изслушвате кандидатите е най-важното да оцените техните капацитети и желание да извършат тази работа. До колко евентуално хипотетично биха се развили определени неща и президента на Република България би решил да проведе такива разговори - това са много сериозни теми и не могат да бъдат обсъждани така и да бъдат поставяни като основа и начало на който и да е избор. Президентът решава кого да покани за служебен премиер. Когато Румен Радев проведе разговори с потенциалните премиери, едва тогава депутатите ще получат конкретен отговор."

#Мария Филипова #заместник-омбудсман

