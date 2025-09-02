Изнесени приемни за гражданите - приоритет на кандидата за заместник-омбудсман Мария Филипова

Най-важното действие за кандидата за заместник-омбудсман на страната Мария Филипова е създаването на изнесени приемни за гражданите. Това стана ясно от изслушването на сегашния председател на Комисията за защита на потребителите пред парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество.

По думите ѝ институцията на омбудсмана е търсена и популярна, а с обществения защитник Велислава Делчева ще създадат усещането, че омбудсманът е във всяко място, без да има регионални звена. Писмени въпроси от граждански организации и медии към нея не бяха постъпили, а на няколко сходни въпроса на депутати от опозицията, свързани с т. нар. "домова книга", тя не отговори готова ли е да стане служебен премиер, ако постът ѝ бъде предложен.

Когато Румен Радев проведе разговори с потенциалните премиери, едва тогава депутатите ще получат конкретен отговор, каза Филипова. Обясни, че не възприема позицията на заместник-омбудсман като понижение от сегашната ѝ на шеф на КЗП и подчерта, че това е неин личен избор.