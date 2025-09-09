Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе

Публикуваха нови кадри от боя в Русе, при който пострада полицейският шеф в града.

След като преди няколко дни в интернет беше публикувана снимка от инцидента, днес от "Българските елфи" беше качен видеоклип от боя. Той показва какво се е случило в нощта на 3-ти срещу 4-ти септември.

От видеото се вижда, че спътникът на старши комисар Николай Кожухаров доближава автомобила с четиримата младежи. Това потвърждава думите на Кирил Гочев, управлявал автомобила. В съда той заяви, че първият удар е нанесен от Георги Димитров.

В събота Окръжният съд взе решение за мярка "постоянно задържане под стража" на младежите, участвали в инцидента. Софийски юрист се зае със защитата на един от тях, след като негови близки се оплакаха, че имат проблем с намирането на защитник.

Потърсихме за коментар Окръжната прокуратура за публикувания клип. От там заявиха, че видеото е част от делото. Назначена е експертиза на клипа и той ще бъде представен като доказателствен материал в Апелативния съд.

Вече са на лице първите политически реакции. От "Да, България" заявиха: МВР излъга, нужни са оставки. Даниел Митов да освободи всички, които са участвали в дезинформирането на обществото за инцидента в Русе.

В противен случай от "Да, България" искат оставката на вътрешния министър.

От центъра за спешна медицинска помощ уточниха, че линейката е била викана два пъти. Първото повикване е било непосредствено след инцидента. Тогава преглед на пострадалите не е извършен. Имало е и второ повикване на линейката в 3:50 часа, когато пострадалият комисар е бил отведен за болнично лечение.

Междувременно от Университетската болница "Канев" информираха, че старши комисар Николай Кожухаров остава в интензивното отделение, заради тежката операция която е претърпял. Той е със стабилни жизнени функции и продължава интензивното му наблюдение и лечение.