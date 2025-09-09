Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Състоянието на малкия Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг, е добро, но предстои много работа, заяви проф. д-р Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", в предаването "Денят започва".

Той коментира и работата на спешната медицинска помощ по въздух.

"Ние установихме една отлична комуникация. В началото беше малко трудно, имаше чисто логистични проблеми, които обаче са преодолени. Август месец почти на ежедневна база сме комуникирали с тях и сме осигурявали транспорт. Изградена е една много добра организация. Комуникираме с хората, които са на място, те ни предупреждават, решаваме дали случаят е подходящ за транспорт и има ли възможност да бъде транспортиран. Вече се знае кой на коя стъпка какво прави", каза проф. д-р Николай Габровски.

Според проф. д-р Габровски, в България имаме прекалено много болници, където персоналът е разпилян.

"При спешните случаи се оказа, че болниците понякога трябва да изпълняват и социални функции. За съжаление част от пациентите изискват месеци или години за възстановяване, а много често остават и до края на живота си зависими от чужда помощ. Нямаме добре разработени механизми за грижа. Огромният проблем е, че имаме много повече болници, отколкото имаме нужда. Имаме разпиляване в тези болници на персонал".

Проф. д-р Николай Габровски коментира и исканията на младите лекари за по-справедливо заплащане.

"В Европа периодът от 5 до 8 години на специализация е най-тежък. Навсякъде този период трябва да бъде преминат. Аз не смятам, че нашите условия са много по-лоши, отколкото тези на Запад, нито с тези в миналото. Възможно е да бъдат по-добре, но трябва много внимателно да се правят тези промени. Истината е, че болниците в България могат да финансират своите специалисти само на базата какво получаваме като приход от Здравната каса за дейност, която сме извършили. Тоест няма как една по-слабо работеща болница да дава по-високи заплати".

Вижте целия разговор във видеото

#УМБАЛСМ "Пирогов" #проф. Николай Габровски #млади лекари #Спешна помощ

