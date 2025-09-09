Владимир Чуков за атентата в Израел: Няма да приключи само с тази акция

Терористичният акт в Йерусалим повдига много въпроси в областта на сигурността на Израел, коментира в "Денят започва" арабистът проф. Владимир Чуков. Двама студенти на около 20 години са отговорни за нападението.

"И двамата са от Западния бряг на река Йордан. Те са успели, въпреки всичко, да намерят продукта в оградата и са преминали от Западния бряг в Йерусалим. Не само Хамас приветства терористичния акт, става въпрос и за "Ислямски джихад", но това, което ме учуди, е Хизбула, която идва да покаже, че става въпрос за вътрешен фронт срещу тероризма, който очевидно няма да приключи с тази акция".

По думите му акциите на палестински бойци срещу Израел наистина са се превърнали дори в академичен обект на изследване.

"Новото американско предложение практически се разделя на два етапа. Първото е освобождаване на заложниците, тези 47 човека, но само 20 са живи. От другата страна са между 2500 и 3000 палестинци. И, респективно, вторият етап, да има някакъв паралелен процес на разоръжаването на Хамас, срещу изтеглянето на израелската армия".

Според Чуков има желание за продължаване на преговорите, но "най-вероятно отново ще бъдем свидетели на някакъв тип протакане"

"Ситуацията в Западния бряг е, според мен, много по-тежка, много по-сложна. Това, което направиха двамата терористи вчера, е да дадат легитимност на засилените действия по посока на анексирането на Западния бряг. Така че там нещата наистина се усложняват повече отколкото реално се върви към някакъв позитивен край".

