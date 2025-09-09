БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Чуков за атентата в Израел: Няма да приключи само с тази акция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Запази

Според него има желание за продължаване на преговорите

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Терористичният акт в Йерусалим повдига много въпроси в областта на сигурността на Израел, коментира в "Денят започва" арабистът проф. Владимир Чуков. Двама студенти на около 20 години са отговорни за нападението.

"И двамата са от Западния бряг на река Йордан. Те са успели, въпреки всичко, да намерят продукта в оградата и са преминали от Западния бряг в Йерусалим. Не само Хамас приветства терористичния акт, става въпрос и за "Ислямски джихад", но това, което ме учуди, е Хизбула, която идва да покаже, че става въпрос за вътрешен фронт срещу тероризма, който очевидно няма да приключи с тази акция".

По думите му акциите на палестински бойци срещу Израел наистина са се превърнали дори в академичен обект на изследване.

"Новото американско предложение практически се разделя на два етапа. Първото е освобождаване на заложниците, тези 47 човека, но само 20 са живи. От другата страна са между 2500 и 3000 палестинци. И, респективно, вторият етап, да има някакъв паралелен процес на разоръжаването на Хамас, срещу изтеглянето на израелската армия".

Според Чуков има желание за продължаване на преговорите, но "най-вероятно отново ще бъдем свидетели на някакъв тип протакане"

"Ситуацията в Западния бряг е, според мен, много по-тежка, много по-сложна. Това, което направиха двамата терористи вчера, е да дадат легитимност на засилените действия по посока на анексирането на Западния бряг. Така че там нещата наистина се усложняват повече отколкото реално се върви към някакъв позитивен край".

Вижте целия разговор във видеото

#Газа #атентат #Йерусалим #Владимир Чуков #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
1
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
2
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
3
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Терористична атака с жертви в Йерусалим
4
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
5
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София
6
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Близък изток

Хамас приветства атентата на автобусна спирка в Йерусалим
Хамас приветства атентата на автобусна спирка в Йерусалим
Терористична атака с жертви в Йерусалим Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.
Израел засилва офанзивата си срещу град Газа Израел засилва офанзивата си срещу град Газа
Чете се за: 00:52 мин.
Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята
Чете се за: 03:22 мин.
Хамас публикува видео с израелски заложници Хамас публикува видео с израелски заложници
Чете се за: 00:37 мин.
Израелската армия контролира около 40% от град Газа Израелската армия контролира около 40% от град Газа
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

2600 декара са засегнати от пожара в Рила
2600 декара са засегнати от пожара в Рила
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Валежи и захлаждане ни очакват в края на седмицата Валежи и захлаждане ни очакват в края на седмицата
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Продължава борбата с огъня в Сакар Продължава борбата с огъня в Сакар
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ? Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Втори ден от визитата на Росен Желязков в Черна гора
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Франсоа Байру ще депозира оставката си пред Макрон
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Удариха с дрон една от лодките на хуманитарната флотилия за Газа
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Адвокат, майка на седмокласничка, атакува в съда новия формат на...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ