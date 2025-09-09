Продължава борбата с огъня в Сакар

Продължава борбата с пожара в Сакар между селата Младиново, Лисово и Костур. До късно снощи огънят обхвана около 5000 декара.

В гасенето участват 13 екипа на пожарната, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли.

Днес ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, като хеликоптер ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.

Обявено е частично бедствено положение в община Свиленград, опасност за населените места няма.