Продължава борбата с огъня в Сакар

от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
Днес в гасенето ще се включат и военнослужещи

Продължава борбата с огъня в Сакар
Продължава борбата с пожара в Сакар между селата Младиново, Лисово и Костур. До късно снощи огънят обхвана около 5000 декара.

В гасенето участват 13 екипа на пожарната, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли.

Днес ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, като хеликоптер ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.

Обявено е частично бедствено положение в община Свиленград, опасност за населените места няма.

#пожарите в страната #Сакар #пожар

