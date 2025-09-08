Адвокат, майка на седмокласничка, атакува в съда новия формат на НВО в 7-и клас

Новият интегриран изпит по математика на Националното външно оценяване след 7-и и 10-и клас продължава да предизвиква реакции. Адвокат от Пловдив внесе жалба в Административния съд в София срещу нововъведения формат, който влиза в сила от тази учебна година.

Адвокат Снежана Стефанова е родител на седмокласничка. Смята, че дъщеря ѝ няма да може да се подготви достатъчно добре за новия формат на изпита по математика, в който тази година ще има и въпроси от природните науки.

Адв. Снежана Стефанова: "Учебните програми не включват такъв интегрален подход към учебните предмети. Същевременно тази заповед касае текущата учебна година, тоест те ще трябва да се явят на този изпит без необходимата подготовка, тъй като една година е твърде кратко време да се промени драстично форматът на един такъв важен изпит. Това е изключително важен изпит. Той отваря вратата на учениците към средните училища и определя техния професионален път."

Заповедта е издадена 21 дни преди началото на учебната година. Адвокат Стефанова смята, че тя е незаконосъобразна и противоречи на основни принципи на доброто управление.

Адв. Снежана Стефанова: "Смятам, че тази заповед трябва да бъде отменена, поне за тази учебна година и да има обществен дебат, да се проведе експертен дебат по какъв начин да бъдат въведени такива мултидисциплинарни изпити."

Според министъра на образованието Красимир Вълчев няма място за притеснение, защото новият формат на изпита по математика няма да е много по-различен от матурата през предходните години.

Красимир Вълчев – министър на образованието и науката: "Те ще останат математически задачи. Това ще си остане изпит по математика. Ние сме публикували примерни задачи. Тези задачи са много по-практически. И до момента във НВО учениците решават достатъчно практически задачи, независимо дали са свързани със скорост, път и време или с други елементи на географията."

Няма да се изисква наизустяване на формули.

Красимир Вълчев – министър на образованието и науката: "Една част от учениците казват, че заучават алгоритмите, но трудно трансформират една практическа ситуация в математическа задача, а именно това е целта. Целта е ние да развием по-голяма степен умения, които са необходими. Целта е да направим и по-отговорни към ученето на природни науки. Пак казвам – ще се изискват базови понятия."

Според министъра новият формат на изпита ще оценява интелигентността на децата и ще ограничи нуждата от частни уроци.