БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
Правителството на Франция падна след поискания вот на...
Чете се за: 04:42 мин.
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично...
Чете се за: 00:47 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Адвокат, майка на седмокласничка, атакува в съда новия формат на НВО в 7-и клас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Новият интегриран изпит по математика на Националното външно оценяване след 7-и и 10-и клас продължава да предизвиква реакции. Адвокат от Пловдив внесе жалба в Административния съд в София срещу нововъведения формат, който влиза в сила от тази учебна година.

Адвокат Снежана Стефанова е родител на седмокласничка. Смята, че дъщеря ѝ няма да може да се подготви достатъчно добре за новия формат на изпита по математика, в който тази година ще има и въпроси от природните науки.

Адв. Снежана Стефанова: "Учебните програми не включват такъв интегрален подход към учебните предмети. Същевременно тази заповед касае текущата учебна година, тоест те ще трябва да се явят на този изпит без необходимата подготовка, тъй като една година е твърде кратко време да се промени драстично форматът на един такъв важен изпит. Това е изключително важен изпит. Той отваря вратата на учениците към средните училища и определя техния професионален път."

Заповедта е издадена 21 дни преди началото на учебната година. Адвокат Стефанова смята, че тя е незаконосъобразна и противоречи на основни принципи на доброто управление.

Адв. Снежана Стефанова: "Смятам, че тази заповед трябва да бъде отменена, поне за тази учебна година и да има обществен дебат, да се проведе експертен дебат по какъв начин да бъдат въведени такива мултидисциплинарни изпити."

Според министъра на образованието Красимир Вълчев няма място за притеснение, защото новият формат на изпита по математика няма да е много по-различен от матурата през предходните години.

Красимир Вълчев – министър на образованието и науката: "Те ще останат математически задачи. Това ще си остане изпит по математика. Ние сме публикували примерни задачи. Тези задачи са много по-практически. И до момента във НВО учениците решават достатъчно практически задачи, независимо дали са свързани със скорост, път и време или с други елементи на географията."

Няма да се изисква наизустяване на формули.

Красимир Вълчев – министър на образованието и науката: "Една част от учениците казват, че заучават алгоритмите, но трудно трансформират една практическа ситуация в математическа задача, а именно това е целта. Целта е ние да развием по-голяма степен умения, които са необходими. Целта е да направим и по-отговорни към ученето на природни науки. Пак казвам – ще се изискват базови понятия."

Според министъра новият формат на изпита ще оценява интелигентността на децата и ще ограничи нуждата от частни уроци.

#формат #НВО #МОН #съд #адвокат

Последвайте ни

ТОП 24

Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
1
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Празнуваме Рождество Богородично
2
Празнуваме Рождество Богородично
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
3
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Терористична атака с жертви в Йерусалим
4
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор заради отравяне с гъби
5
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор...
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
6
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Образование

Вицепрезидентът откри учебната година в най-старото българско училище в чужбина (СНИМКИ)
Вицепрезидентът откри учебната година в най-старото българско училище в чужбина (СНИМКИ)
На прага на новата учебна година: В три училища в Пловдив ремонтите ще продължат и след 15 септември На прага на новата учебна година: В три училища в Пловдив ремонтите ще продължат и след 15 септември
Чете се за: 02:20 мин.
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
5746
Чете се за: 02:55 мин.
1/3 от задачите в изпита по математика след 7-и клас ще изискват познания по природни науки 1/3 от задачите в изпита по математика след 7-и клас ще изискват познания по природни науки
Чете се за: 02:00 мин.
Публикуваха резултатите от матурите по БЕЛ и по профилиращ предмет от сесията през август Публикуваха резултатите от матурите по БЕЛ и по профилиращ предмет от сесията през август
Чете се за: 01:05 мин.
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
20554
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ? Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Хамас привества атентата на автобусна спирка в Йерусалим
Чете се за: 02:57 мин.
По света
На Рождество Богородично в Бачковския манастир беше осветена...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ