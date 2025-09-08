БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Правителството на Франция падна след поискания вот на...
Чете се за: 04:42 мин.
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично...
Чете се за: 00:37 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите

от БНТ , Репортер: Станислава Христова
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Натоварен трафик, катастрофи и задръствания в последния почивен ден. Очаквано най-критичните точки бяха магистралите „Тракия“ и „Струма“, както и главен път Е-79 през Кресненското дефиле.

Изключително натоварено беше движението от Гърция за България през „Кулата“ днес. Колони от автомобили се образуваха както по магистрала „Струма“, така и по редица второстепенни пътища на територията на общините Петрич и Кресна. За да избегнат тапата в края на магистралата преди Кресна, мнозина шофьори решиха да пътуват по лоши селски пътища. Но в центъра на града, при известния вече на всички сфетофар, отново се налагаше да чакат дълго, за да се включат в главния път посока София. Задръстени с коли бяха и редица второстепенни улици в Кресна.

По-спокойно се минаваше след това през дефилето, а на пътен възел „Симитли“ от обяд има отворени две ленти за движение в посока София, отново с цел облекчение на трафика.

Опасно натоварени улици и изнервени шофьори. Такава беше картината в Кресна днес в следобедните часове.

"Така ги прекарва сигурно навигацията… Тия четири дни всеки ден е така."

Васил Георгиев, жител на Кресна: "Напрегнато е, притеснително, малки деца карат хората. Натоварено е, топло време. Нека да е за последно това и за догодина да вземат мерки. Снощи имаше хора, които ходеха по улички, по които и кучета не ходят, само и само да се измъкнат от някъде. Това нещо, ако не го видим, ние сме местни, няма да повярваме, че има толкова много коли."

Независимо дали бяха избрали заобиколните или главните пътища, прибиращите се в посока София трябваше да отделят по няколко часа, за да стигнат до домовете си.

Цветелина Николова: "Много зле, сигурно половин час най-малко сме висели при Кресна, задръстването е кошмарно. На мен ми се струва, че едвам оцелях, както се казва. Направиха светофар на Кресна, ужким да облекчи ситуацията, но не виждам никакво положително нещо в това нещо. Трябва да съм в София в 17:30 ч., значи 3 часа по-рано съм тръгнала, за да стигна на време."

Верижна катастрофа доведе до задръстване и на магистрала „Тракия“ след обяд. В района на инцидента е началото на една от отсечките, по които се измерва средна скорост.

Гл. инспектор Лъчезар Близнаков, пътна полиция ГДНП: "По отношение на нарушенията за средна скорост през изминалото денонощие са засечени над 3700 такива нарушения. Само през нощта от 00.00 часа до 7.00 часа нарушенията са над 470. Нашите камери, които ежедневно работят, отчитат много повече нарушения."

За да се облекчи движението по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, след 14.00 часа днес беше въведена и временна забрана за движение на камиони над 12 тона. Ограничението обаче беше само в посока София и не се усети от пътуващите.

Филип, шофьор: "На идване за малко да ни удари един шофьор в насрещното."

За скандален случай с опасно изпреварване на тежкотоварни камиони сигнализираха Министерството на вътрешните работи от Института за пътна безопасност. Ситуацията с агресивно поведение на пътя се разиграва на пътя между Враца и София.

Даниел Митов, министър на вътрешните работи: "Подобен тип инциденти непрекъснато се установяват и шофьорите биват глобявани. Всеки един нарушител със сигурност не може да бъде хванат точно в момента на извършване на нарушението. Аз благодаря на гражданите, които сигнализират - така трябва!"

Министър Митова настоя за по-тежки санкции при шофирането с несъобразена скорост и дори отнемане на книжката завинаги, ако нарушителите продължават и след това да нарушават правилата за движение по пътищата.

Засилено полицейско присъствие в края на серията почивни дни имаше в цялата страна.

Вижте прякото включване на Станислава Христова

Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
Геодезическо заснемане променя движението по АМ "Струма" в посока София между 9 до 12 септември
Чете се за: 01:17 мин.
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
Започна 13-ото издание на "Алея на книгата" в София
Чете се за: 02:17 мин.
На Рождество Богородично: Миряни от цялата страна се стичат в Бачковския манастир в чест на Божията майка
Чете се за: 02:00 мин.
На прага на новата учебна година: В три училища в Пловдив ремонтите ще продължат и след 15 септември
Чете се за: 02:20 мин.

Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента на 6 септември: Не знам кой е султанът
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Испания обяви мерки срещу Израел
Чете се за: 01:35 мин.
По света
