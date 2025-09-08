БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Подготовка за нови санкции срещу Русия: Европейски представители са във Вашингтон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази

подготовка санкции русия европейски представители вашингтон
Слушай новината

Специалният пратеник на ЕС, отговарящ за санкциите, Дейвид О'Съливан е във Вашингтон с екип от експерти, за да обсъди по-нататъшни санкции спрямо Русия.

Подготовката на Брюксел за нови ограничения се координира тясно със Съединените щати, заяви председателят на Съвета на ЕС Антониу Коща.

Доналд Тръмп обяви по-рано, че е готов да премине към втора фаза на ограниченията. Той съобщи, че скоро ще разговаря с руския си колега Путин и добави, че не е доволен от ситуацията с войната в Украйна. Все пак Тръмп изрази увереност, че конфликтът ще бъде прекратен със споразумение.

От Кремъл коментираха, че никакви санкции не са в състояние да принудят Москва да промени курса си относно Киев. Рано тази сутрин Русия извърши нова атака срещу енергийна инфраструктура в Украйна, непосредствено след едно от най-масираните нападения срещу украинската столица от началото на войната.

#европейски представители #нови санкции срещу Русия #Вашингтон #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
1
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
2
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Празнуваме Рождество Богородично
3
Празнуваме Рождество Богородично
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес
4
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика
5
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
6
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Европа

Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът поиска вот на доверие
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът поиска вот на доверие
Испания обяви мерки срещу Израел Испания обяви мерки срещу Израел
Чете се за: 01:35 мин.
В Норвегия се провеждат парламентарни избори В Норвегия се провеждат парламентарни избори
Чете се за: 01:52 мин.
От лондонското метро предупредиха пътниците да проверяват за движението на влаковете От лондонското метро предупредиха пътниците да проверяват за движението на влаковете
Чете се за: 01:15 мин.
Нови дипломатически совалки за Украйна Нови дипломатически совалки за Украйна
Чете се за: 02:47 мин.
Френският премиер Франсоа Байру се изправя пред вот на доверие Френският премиер Франсоа Байру се изправя пред вот на доверие
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента на 6 септември: Не знам кой е султанът
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът поиска вот на доверие Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът поиска вот на доверие
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Пожар избухна в Сакар, в гасенето ще се включи хеликоптер Пожар избухна в Сакар, в гасенето ще се включи хеликоптер
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ) Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Испания обяви мерки срещу Израел
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ