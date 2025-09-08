Подготовка за нови санкции срещу Русия: Европейски представители са във Вашингтон

Специалният пратеник на ЕС, отговарящ за санкциите, Дейвид О'Съливан е във Вашингтон с екип от експерти, за да обсъди по-нататъшни санкции спрямо Русия.

Подготовката на Брюксел за нови ограничения се координира тясно със Съединените щати, заяви председателят на Съвета на ЕС Антониу Коща.

Доналд Тръмп обяви по-рано, че е готов да премине към втора фаза на ограниченията. Той съобщи, че скоро ще разговаря с руския си колега Путин и добави, че не е доволен от ситуацията с войната в Украйна. Все пак Тръмп изрази увереност, че конфликтът ще бъде прекратен със споразумение.

От Кремъл коментираха, че никакви санкции не са в състояние да принудят Москва да промени курса си относно Киев. Рано тази сутрин Русия извърши нова атака срещу енергийна инфраструктура в Украйна, непосредствено след едно от най-масираните нападения срещу украинската столица от началото на войната.