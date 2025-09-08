БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валежи и захлаждане се очакват след средата на седмицата

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Нова валежна обстановка се задава след средата на седмицата - в четвъртък в Западна България, а в петък - в Западна и в Централна. Не е изключено в петък валежите да са временно интензивни, както и да има гръмотевична дейност.

Днес ще остане слънчево, с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен, от изток-североизток. Температурите ще са между 28° и 33°, в София - около 29°, по Черноморието - около 26°-28°.

През нощта облачността ще е разкъсана, често намаляваща до незначителна. Ще духа слаб югоизточен вятър. След обяд ще се усили до умерен. Ще преобладава слънчево време, отново само с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са без проямна - между 28° и 33°, в София - около 29°.

По Черноморието - също без промяна - около 26°-28°. И там ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Температурата на морската вода е около 24-25°. Вълнението на морето ще остане умерено - около 3-4 бала.

И в планините ще е предимно слънчево, с по-значителни временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин се очаква да превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

И в сряда ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 30° и 35°. В четвъртък в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и ще прегърми. Съществена промяна на температурите не се очаква.

В петък в Западна и в Централна България ще е по-често облачно. След обяд ще има краткотрайни валежи от дъжд, на много места, възможно е за кратко да са интензивни, висока вероятност има да прегърми, а дневните температури в тези райони ще са от 22° до около 27°. В събота и на изток дневните температури ще се понижат и преобладаващите максимални ще са вече между 24° и 29°. В западната половина от страната отново се очакват краткотрайни валежи.

