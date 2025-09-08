БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илиан Илиев: Не ми е приятно след всеки негативен резултат да съм най-критикуваният човек в България

Тези неща не отказват, но разколебават, отбеляза селекционерът на националите на прибиране на родна земя.

Илиян Илиев смята, че проблемът в националния отбор на България по футбол е психологически. Думите на селекционера са на прибиране на родна земя след втората загуба на българите в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. „Лъвовете“ отстъпиха пред Грузия с 0:3 в мач от група Е, който се изигра в Тбилиси.

Опитният специалист коментира и своето бъдеще начело на „трикольорите“.

„В един момент след 2,3 мача всички да изтрият това, което съм направил. Също не ми е приятно и след всеки един негативен резултат може би да съм най-критикуваният човек в България, но това е част от играта и трябва да се поема отговорност. Нека да си направим анализа какво сме свършили назад и да видим какво ще се случва напред.“

Всяка една подготовка за един мач, неговото провеждане и особено седмиците след дадената среща, когато са такива резултатите, костват изключително много нерви. Когато се вижда, че си положил усилия, пак си виновен за нещо. Тогава тези неща не отказват, но разколебават“, заяви Илиев.

