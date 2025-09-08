Вицепрезидентът откри учебната година в най-старото българско училище в чужбина (СНИМКИ)

Вицепрезидентът Илияна Йотова е на посещение в Стар Бешенов, Румъния, по покана на Съюза на банатските българи. Тя откри новата учебна година в местното училище "Св. св. Кирил и Методий", което е най-старото създадено от българи в чужбина и тази година отбелязва 280 години от създаването си.

По време на посещението си вицепрезидентът подчерта значението на българската общност в Банат като жив мост между двете държави и изрази подкрепа за усилията им да съхранят националната си идентичност.

С население от над 3000 души, Стар Бешенов е най-голямото селище на банатските българи. В продължение на близо три века общността успява да съхрани българския език, култура и традиции, които и до днес са важна част от живота в селото. Днес българското малцинство в Румъния е официално признато и разполага със свой представител в парламента на страната.