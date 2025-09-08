Нови дипломатически совалки за Украйна

Отделни европейски лидери ще посетят САЩ днес и утре за да обсъдят начини за прекратяване на войната в Украйна, съобщи американския президент Доналд Тръмп без дa даде подробности.

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк, Тръмп добави, че скоро ще разговаря и с руския президент Владимир Путин. Американският президент даде да се разбере, че администрацията му е готова да премине към втора фаза на санкциите срещу Москва.

Това става, след като Русия извърши вчера поредната си най-мащабна въздушна бомбардировка над Украйна от началото на войната. За първи път беше ударена основната правителствена сграда в Киев. Четирима души загинаха, десетки бяха ранени.