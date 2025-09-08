БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нови дипломатически совалки за Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Запази

Европейски лидери в САЩ, Тръмп ще говори с Путин

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Отделни европейски лидери ще посетят САЩ днес и утре за да обсъдят начини за прекратяване на войната в Украйна, съобщи американския президент Доналд Тръмп без дa даде подробности.

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк, Тръмп добави, че скоро ще разговаря и с руския президент Владимир Путин. Американският президент даде да се разбере, че администрацията му е готова да премине към втора фаза на санкциите срещу Москва.

Това става, след като Русия извърши вчера поредната си най-мащабна въздушна бомбардировка над Украйна от началото на войната. За първи път беше ударена основната правителствена сграда в Киев. Четирима души загинаха, десетки бяха ранени.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не, не съм въодушевен от това, което се случва там, казвам ви. Но мисля, че ще се разреши… Ще го постигнем, вярвам, че ще го разрешим. Но не съм доволен от тях. Не съм доволен от нищо, свързано с тази война. Това е просто загуба на толкова много човешки животи."

#преговори за мир в Украйна #Доналд Тръмп #дипломатически совалки

Последвайте ни

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
3
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
4
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
5
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
6
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Русия

След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
Зеленски покани Путин в Киев за преговори Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Чете се за: 01:10 мин.
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна? (Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Чете се за: 03:15 мин.
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
Чете се за: 00:37 мин.
Нов разговор Тръмп - Путин? Нов разговор Тръмп - Путин?
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
След историческия финал: Тенисистите Иван Иванов и Александър Василев се прибират у нас След историческия финал: Тенисистите Иван Иванов и Александър Василев се прибират у нас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Празнуваме Рождество Богородично Празнуваме Рождество Богородично
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков на официална визита в Черна гора
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нови дипломатически совалки за Украйна
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика?
Чете се за: 19:52 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ