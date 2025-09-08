Нови дипломатически совалки за Украйна

Европейски лидери в САЩ, Тръмп ще говори с Путин
Отделни европейски лидери ще посетят САЩ днес и утре за да обсъдят начини за прекратяване на войната в Украйна, съобщи американския президент Доналд Тръмп без дa даде подробности.
Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк, Тръмп добави, че скоро ще разговаря и с руския президент Владимир Путин. Американският президент даде да се разбере, че администрацията му е готова да премине към втора фаза на санкциите срещу Москва.
Това става, след като Русия извърши вчера поредната си най-мащабна въздушна бомбардировка над Украйна от началото на войната. За първи път беше ударена основната правителствена сграда в Киев. Четирима души загинаха, десетки бяха ранени.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не, не съм въодушевен от това, което се случва там, казвам ви. Но мисля, че ще се разреши… Ще го постигнем, вярвам, че ще го разрешим. Но не съм доволен от тях. Не съм доволен от нищо, свързано с тази война. Това е просто загуба на толкова много човешки животи."