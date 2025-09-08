Пълното лунно затъмнение наблюдаваха любители на астрономията в Смолян

Наблюдение на пълното лунно затъмнение събра десетки любители на астрономията в центъра на Смолян. От Планетариума бяха подготвили телескопи и бинокли, за наблюдателите, а от общината временно спряха движението в участъка, за да няма светлинно замърсяване.

Заради значителна облачност на източния хоризонт събралите се на пешеходния мост успяха да видят само втората част от явлението - когато земната сянка започна бавно да освобождава пълния лунен диск. Наблюдението беше организирано от Планетариума по повод неговата 50-годишнина.