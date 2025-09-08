БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пълното лунно затъмнение наблюдаваха любители на астрономията в Смолян

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Наблюдение на пълното лунно затъмнение събра десетки любители на астрономията в центъра на Смолян. От Планетариума бяха подготвили телескопи и бинокли, за наблюдателите, а от общината временно спряха движението в участъка, за да няма светлинно замърсяване.

Заради значителна облачност на източния хоризонт събралите се на пешеходния мост успяха да видят само втората част от явлението - когато земната сянка започна бавно да освобождава пълния лунен диск. Наблюдението беше организирано от Планетариума по повод неговата 50-годишнина.

Цветелина Генчева - директор на Планетариума: "Лунните затъмнения са едни изключително красиви събития, както всяко едно затъмнение и приемаме, че точно на 7 септември има лунно затъмнение като голям подарък за нашия 50-годишен юбилей."

#лунно затъмнение #планетариум #Смолян

Последвайте ни

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
3
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
4
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
5
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
6
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Любопитно

Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес
Наградите във Венеция: Джим Джармуш спечели "Златен лъв" пред филм за Газа Наградите във Венеция: Джим Джармуш спечели "Златен лъв" пред филм за Газа
Чете се за: 01:00 мин.
Япония празнува пълнолетието на принц Хисахито - единственият престолонаследник на императорския трон (СНИМКИ) Япония празнува пълнолетието на принц Хисахито - единственият престолонаследник на императорския трон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.
Наследници на открадната от нацистите картина я предадоха на аржентинските власти Наследници на открадната от нацистите картина я предадоха на аржентинските власти
Чете се за: 01:55 мин.
Шофьори на автобуси се състезаваха в Стокхолм Шофьори на автобуси се състезаваха в Стокхолм
Чете се за: 00:40 мин.
Десетки хиляди фойерверки озариха небето в Япония по време на състезание с пиротехника Десетки хиляди фойерверки озариха небето в Япония по време на състезание с пиротехника
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Атанас Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков на официална визита в Черна гора Премиерът Росен Желязков на официална визита в Черна гора
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Празнуваме Рождество Богородично Празнуваме Рождество Богородично
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Автобус се преобърна на магистрала до Барселона, четирима са тежко...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика?
Чете се за: 19:52 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ