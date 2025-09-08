БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Смъртоносен обяд: Австралийка беше осъдена на доживотен затвор заради отравяне с гъби

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Снимка: БТА
Австралийка беше осъдена на доживотен затвор по три обвинения в убийства, заради обяд, подправен с отровни гъби.

Осъдената Ерин Патърсън, на 50 години, ще трябва да излежи най-малко 33 години от доживотната си присъда, след което ще има право на изслушване за условно освобождаване. През юли Патърсън беше призната за виновна по три обвинения в убийство и едно в опит за убийство.

През 2023 година тя поднесла телешко, подправено със зелени мухоморки, на бившите си свекър и свекърва и на още двама техни роднини. От четиримата оцелява само един, останалите умират в болница няколко дни по-късно. Патърсън има 28 дни за да обжалва присъдата.

