Битката с огъня в Национален парк "Рила" продължава 12-ти ден

Дванадесети ден продължава гасенето на пожара в Национален парк "Рила". От рано сутринта на терен работят близо 60 огнеборци за локализирането на пламъците.

Вчера усилията на пожарникари, горски служители и доброволци дадоха резултат и засега пожарът е спрян от западния фронт.

Булдозери и днес ще продължат да правят просеки за ограничаването на огъня.