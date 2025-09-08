Битката с огъня в Национален парк "Рила" продължава 12-ти ден
Чете се за: 00:25 мин.
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Дванадесети ден продължава гасенето на пожара в Национален парк "Рила". От рано сутринта на терен работят близо 60 огнеборци за локализирането на пламъците.
Вчера усилията на пожарникари, горски служители и доброволци дадоха резултат и засега пожарът е спрян от западния фронт.
Булдозери и днес ще продължат да правят просеки за ограничаването на огъня.