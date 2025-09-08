БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Новата септемврийска седмица започва със слънчево и топло време

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26° - 28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

През следващите дни до четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони. Вятърът ще е най-често от изток-югоизток, предимно слаб, в нощните часове ще стихва, а в Източна България през деня ще е до умерен. Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°.

