11 дни продължава борбата с огъня в Рила

Единадесети ден продължава гасенето на пожара, който пламна на територията на Национален парк „Рила“ над симитлийското село Горно Осеново.

От рано сутринта на терен са пожарникари, горски служители и доброволното формирование на Благоевград.

Сложността на пожара идва от изключително трудния достъп – огънят е на над 1900 метра надморска височина, при много стръмен терен с над 70 градусови наклони. Огромните усилия все пак днес дадоха резултат и засега пожарът е спрян от южния фронт.

Направени са и допълнителни просеки от булдозер.

Утре работата продължава.