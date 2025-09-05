БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След побоя: Влошава се състоянието на директора на...
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
От въздуха и днес в гасенето помага хеликоптер на Военновъздушните сили

Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ
Снимка: БТА
Повече от седмица продължава да гори пожарът в Национален парк "Рила". Заради високите температури през последните дни стихията увеличи засегнатите горски територи и достигна мащаб от над 500 декара.

На над 2000 метра надморска височина, в трудния терен на Рила, десетки огнеборци се борят с огнената стихия.

"Към момента площта на пожара вече е над 500 декара, като основно се развива на север, където има много скали. В следствие на силния вятър се усети и в Благоевград пушекът, той и затова пожарът се разрастна. На терен имаме над 80 човека", каза главен инспектор Юлиян Петров, ПБЗНС- Благоевград.

От въздуха и днес в гасенето помага хеликоптер на Военновъздушните сили. А на терен битка с огъня се води основно с лопати и други подръчни средства.

"Наклонът е изключително тежък, самата гора е девствена, така да я наречем - там не се сече, не се почиства, много тежък терен с голям наклон, ситуацията е абсолютно най-сложната за гасене на горски пожар. Бил съм съответно и на Илинденци, и на доста други пожари това лято, този с ръка на сърцето казвам, че е най-технически сложният", коментира Станислав Минчев, Софийско доброволно формирование.

Надеждата на огнеборците отново е за проливен дъжд, който да потуши огъня. Според прогнозите на синоптиците обаче през следващите дни такъв не се очаква.

