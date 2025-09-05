Колекционер е поръчал обир за милиони във френския музей "Адриен Дюбуше"?

Обир за милиони - ограбен е френският национален музей "Адриен Дюбуше" - властите оценяват щетите на 9.5 милиона евро.



Музеят се намира в град Лимож в централна Франция - от него липсват няколко изделия от китайски порцелан. Според разследващите органи крадците са нахлули през прозорец нощем и бързо са взели предметите, които са били цел на обира.

Плячката, която е обявена за национално съкровище, датира от 14 век.

Кметът на града заяви, че системата за сигурност е работила, както и че вероятно обирът е поръчан от колекционер.