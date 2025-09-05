Борисов: Искам да си протестирам, така да си се разхождам

Бойко Борисов, заяви, че "иска да си протестира, така да си се разхожда". Но не и да отиде на протеста на ПП-ДБ. Това каза той в кулоарите на парламента. Каза още, че "не е толкова бъзлив за колкото го мислят и може да омете пода с тях".

"Аз съм политик. Когато е трябвало да се бия - съм се бил в залите. Сега правим закони, излъчваме правителства. Аз на 70 години няма да ходя да се дърпам по площадите за сакото".

След четирите години управление на Радев - какво да е? Да му отговоря в същия дух. Щото където и да отиде той все едно идва от вчера. 10 години еднолично половината време управлява държавата. Без парламент, с назначени от него премиери.

Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира думите на Радев по отношение на инцидента в Русе, при който четирима нанесоха побой над директора на полицията. Според Борисов се касае за битов инцидент, който може да се случи на всеки.

"Проблемът в случая не е, че е набит или, че е тежко контузен директорът. Проблемът е, че едни граждани, за да предпазят децата си правят забележка. Това какъв сигнал е към всички други, които видят подобни изстъпления на самозабравили се младежи. Родителите на тези деца като са ги качили на тази кола и са им я дали... Семейството и ролята на родителя е най-важната. Много лесно е да оправдаеш всичко с държавата - но държавата е такава, каквито сме ние всичките".

Вместо да кажат "чичо извинявай, те вадят каквото вадят и набиват".

"И вместо да политиканства Радев да се замислим за примера, който ние даваме всеки ден. Отворете ТикТок. "Величие", МЕЧ, "Възраждане"... Какви са им заглавията?".

И какво, попита Борисов и отговори: "На нас не ни пука. На тези деца, които четат и гледат, а те са в ТикТок, това им влиза в съзнанието".

Лидерът на ГЕРБ се обърна към Радев и попита: "Какво направи за водата в Плевен?". На въпроса ГЕРБ какво са направили за водата в града, той каза, че са направили водния цикъл.

Държавата какво да направи и към онези деца, които се качиха на кран, попита Борисов и отговори:

"Да сложи полицай на всеки кран ли?".

Ролята е на родителя - къде му е детето в 22.00 часа?

Вижте целия коментар на Бойко Борисов в кулоарите на парламента във видеото