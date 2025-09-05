Георги Иванов: Това ни е нивото

Георги Иванов отбеляза, че това е нивото на родния футбол след лошия старт на българския национален отбор по футбол в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Селекцията на Илиан Илиев отстъпи пред Испания с 0:3 на Националния стадион „Васил Левски“.

Президентът на Българския футболен съюз отбеляза, че резултатът е закономерен. Той добави, че в българския футбол трябва много да работят, за да се доближат до средното европейско ниво.

„Това, което всички видяха, че срещнахме един изключително силен отбор с изключително силни индивидуалности. Нашите футболисти дадоха всичко от себе си, но в крайна сметка това ни е нивото и резултатът е закономерен. Видяхме докъде сме. Видяхме, че трябва много да работим, за да стигаме средно европейско ниво“, лаконичен бе Иванов.