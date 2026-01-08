Играчите на Нигерия заплашиха с бойкот на днешната тренировка заради неизплатени премии

В очакване на договорените премии преди турнира футболистите на Нигерия заплашиха с бойкот тренировката на отбора днес и дори придвижването до Маракеш за четвъртфинала срещу Алжир с събота за Купата на африканските нации, пише вестник "Екип".

Новината бе съобщена от журналиста Олувашина Океледжи, който е и кореспондент на BBC. Играчите са заплашили и, че няма да пътуват от Фес за Маракеш два дни преди мача. Премиите са изискани от Виктор Осимен, Адемола Лукман и компания заради трите победи в групата срещу Танзания, Тунис и Уганда, както и убедителния успех над Мозамбик на осминафиналите.

Нигерия е финалист от последното издание на КАН през 2024, когато загуби в мача за титлата от домакина Кот д'Ивоар с 1:2.

Ситуацията се повтаря, тъй като играчите на Нигерия вече са бойкотирали тренировка през ноември 2025 два дни преди полуфиналния бараж срещу Габон за класиране на Световното първенство това лято. Тогава те успяха да получат договорените суми.