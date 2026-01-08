БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Играчите на Нигерия заплашиха с бойкот на днешната тренировка заради неизплатени премии

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

През ноември 2025-а година футболистите вече бойкотираха тренировка по същата причина.

Играчите на Нигерия заплашиха с бойкот на днешната тренировка заради неизплатени премии
Слушай новината

В очакване на договорените премии преди турнира футболистите на Нигерия заплашиха с бойкот тренировката на отбора днес и дори придвижването до Маракеш за четвъртфинала срещу Алжир с събота за Купата на африканските нации, пише вестник "Екип".

Новината бе съобщена от журналиста Олувашина Океледжи, който е и кореспондент на BBC. Играчите са заплашили и, че няма да пътуват от Фес за Маракеш два дни преди мача. Премиите са изискани от Виктор Осимен, Адемола Лукман и компания заради трите победи в групата срещу Танзания, Тунис и Уганда, както и убедителния успех над Мозамбик на осминафиналите.

Нигерия е финалист от последното издание на КАН през 2024, когато загуби в мача за титлата от домакина Кот д'Ивоар с 1:2.

Ситуацията се повтаря, тъй като играчите на Нигерия вече са бойкотирали тренировка през ноември 2025 два дни преди полуфиналния бараж срещу Габон за класиране на Световното първенство това лято. Тогава те успяха да получат договорените суми.

Свързани статии:

Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Убедителен успех за "суперорлите".
Чете се за: 01:37 мин.
#Купа на африканските нации 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
3
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Мъж скочи на релсите на метрото в София
4
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
5
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела
6
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Световен футбол

Истории от Световните първенства – 1974
Истории от Световните първенства – 1974
Сантос обяви новия договор на Неймар Сантос обяви новия договор на Неймар
Чете се за: 01:00 мин.
Кот д'Ивоар затвори четвъртфиналите на Купата на африканските нации Кот д'Ивоар затвори четвъртфиналите на Купата на африканските нации
Чете се за: 00:37 мин.
Алжир се класира за четвъртфиналите след продължения Алжир се класира за четвъртфиналите след продължения
Чете се за: 01:20 мин.
Суперкупата на Испания отново в Саудитска Арабия: какво да очакваме? Суперкупата на Испания отново в Саудитска Арабия: какво да очакваме?
Чете се за: 05:25 мин.
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след...
Чете се за: 03:10 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ