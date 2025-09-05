БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:30 мин.

Пътни експерти към контролните органи: Как е регистрирано АТВ-то, което отне живота на млада жена в Слънчев бряг

Чете се за: 02:42 мин.
У нас
След тежките инциденти с АТВ-та: Какви са пропуските в регулацията и контрола?

Ще бъде ли ефективна мярката, че толкамерите ще засичат средната скорост - тази тема коментираха в "Денят започва" инженер Ангел Попов, Европейски център за транспортни политики, и Емил Панчев, председател на Съюза на българските автомобилисти.

"Приятно изненадани сме и обнадеждени с една надежда това, което стана в четвъртък 7 души да загубят живота си на пътя - да не се повтаря. Най-вероятно това, че толкамерите ще засичат средната скорост ще има ефект. Наблюдаваме поведението на автомагистралите - всички започнаха да се съобразяват на пътя. Не говоря за онези 3,4% джигити на пътя, които нищо не може да ги спре освен огромните глоби и наказания към тях", заяви Ангел Попов.

Според Ангел Попов регулацията на АТВ-тата е "почти никаква". Той поясни, че едните се регистрират в КАТ, другите като земеделска техника, а третите изобщо не се регистрират. Масово се използват средства, които не са регистрирани, каза той, дори и от деца 9- 10-годишни.

"На такива мощни средства трябва да сяда човек, който е обучен и има право, разбира се, да го управлява".

Изключително е важно глобите да бъдат събирани бързо - на това мнение е Емил Панчев. Според статистиката събираемостта доста се е увеличила, допълни той. Смята, че мерките ще дадат ефект. Според него напоследък водачите са отпуснали газта на автомобилите. Не трябва да се забравя, че и КАТ "вкараха още 200 камери, които ще изиграят своята роля".

"Оставени са няколко вратички в закона и по този начин тези, които знаят как да избегнат една регистрация, подават една декларация, че този автомобил се ползва в гората и съответно се регистрира като стопанско превозно средство. Но то има право да се движи и по републиканската пътна мрежа. И оттук възникват проблемите - кое е задължително да се регистрира, как се установява неговата мощност".

Двамата експерти отправиха въпрос към контролните органи - как е регистрирано АТВ-то, което отне живота на млада жена в Слънчев бряг.

Вижте целия разговор във видеото

#контрол и регулации #инциденти с АТВ

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Общество

Председателят на БЛС: Няма хартия за училище вече
Председателят на БЛС: Няма хартия за училище вече
Създадоха фондация "Даниела Кънева" Създадоха фондация "Даниела Кънева"
Чете се за: 00:55 мин.
Депутатите приеха процедурните правила за предлагане на кандидати за Съвета за електронни медии Депутатите приеха процедурните правила за предлагане на кандидати за Съвета за електронни медии
Чете се за: 02:10 мин.
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл? Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
Чете се за: 02:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е задържаха на "Капитан Андреево" Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е задържаха на "Капитан Андреево"
Чете се за: 02:15 мин.
МВнР: Няма данни за пострадали българи при инцидента в Лисабон МВнР: Няма данни за пострадали българи при инцидента в Лисабон
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на октомври
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право Председателят на Съда на ЕС пред БНТ - за мястото на България в европейското право
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Нови камери на българо-турската граница
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Председателят на БЛС: Няма хартия за училище вече
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
8-и ден бушува огънят в Национален парк "Рила"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
