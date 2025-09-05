Пътни експерти към контролните органи: Как е регистрирано АТВ-то, което отне живота на млада жена в Слънчев бряг

Ще бъде ли ефективна мярката, че толкамерите ще засичат средната скорост - тази тема коментираха в "Денят започва" инженер Ангел Попов, Европейски център за транспортни политики, и Емил Панчев, председател на Съюза на българските автомобилисти.

"Приятно изненадани сме и обнадеждени с една надежда това, което стана в четвъртък 7 души да загубят живота си на пътя - да не се повтаря. Най-вероятно това, че толкамерите ще засичат средната скорост ще има ефект. Наблюдаваме поведението на автомагистралите - всички започнаха да се съобразяват на пътя. Не говоря за онези 3,4% джигити на пътя, които нищо не може да ги спре освен огромните глоби и наказания към тях", заяви Ангел Попов.

Според Ангел Попов регулацията на АТВ-тата е "почти никаква". Той поясни, че едните се регистрират в КАТ, другите като земеделска техника, а третите изобщо не се регистрират. Масово се използват средства, които не са регистрирани, каза той, дори и от деца 9- 10-годишни.

"На такива мощни средства трябва да сяда човек, който е обучен и има право, разбира се, да го управлява".

Изключително е важно глобите да бъдат събирани бързо - на това мнение е Емил Панчев. Според статистиката събираемостта доста се е увеличила, допълни той. Смята, че мерките ще дадат ефект. Според него напоследък водачите са отпуснали газта на автомобилите. Не трябва да се забравя, че и КАТ "вкараха още 200 камери, които ще изиграят своята роля".

"Оставени са няколко вратички в закона и по този начин тези, които знаят как да избегнат една регистрация, подават една декларация, че този автомобил се ползва в гората и съответно се регистрира като стопанско превозно средство. Но то има право да се движи и по републиканската пътна мрежа. И оттук възникват проблемите - кое е задължително да се регистрира, как се установява неговата мощност".

Двамата експерти отправиха въпрос към контролните органи - как е регистрирано АТВ-то, което отне живота на млада жена в Слънчев бряг.

