Официално от неделя: Толкамерите засичат средна скорост, превишиш ли я - глоба

От неделя толкамерите вече официално ще отчитат средната скорост на движение, а нарушителите ще получават глоби. Наблюдавани ще бъдат 22 пътни отсечки - всички магистрали, както и пътища, в които има висока концентрация на произшествия.

"Отсечките, които ще бъдат пуснати от 00:00 часа на 7-и ще бъдат 22. Те ще бъдат публикувани на сайта на "Националното тол управление". Така, че ще стартираме с 22 отсечки", каза в "Денят започва" проф. Олег Асенов - директор на "Националното тол управление".

Толеранс има към шофьорите и той е описан в самия стандартизиран тип на измерване на средна скорост, който е 3 км. до скорост 100 километра на скоростта и 3% над 100 километра, поясни той.

"Секционният контрол има основно превантивна функция, защото отсечките са с голяма дължина. Целта е да се създаде такъв контролен механизъм, защото, когато има точково измерване на скоростта т.е. има камера ние натискаме спирачките, минаваме покрай нея и после натискаме отново газта. Докато в един по-дълъг участък за водача е необходимо да мобилизира за по-дълго време тези контролни механизми, които изграждат поведение на пътя".

