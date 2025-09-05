Топло време и в петък

В по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над Източна България, по-значителни преди обяд, когато на изолирани места ще превали слабо.

Ще духа слаб, в Източна България - умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33°, в София - около 29.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни също преди обяд, когато на изолирани места, главно по южното крайбрежие, ще превали слабо.

Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

До края на тази и в началото на новата седмица ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще е без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони, с по-голяма вероятност в понеделник и вторник.

Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България - умерен. Температурите ще останат без съществена промяна.