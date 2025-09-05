Красимир Балъков: Няма слаб противник в тази група

Бившият футболен национал Красимир Балъков е сигурен, че нито един от мачовете на България в световните квалификации няма да бъде лесен.

"Лъвовете" започнаха квалификациите с домакинска загуба от Испания с 0:3.

"Надява ми се да имат и успешни мачове. Всеки един мач е труден. Няма слаб противник в тази група, така че борбата ще бъде безмилостно жестока. Не мисля, че са се притеснявали футболисти. Испанците се опитаха бързо да се решат мача. Имат качеството и квалитета, които притежават. Имат психическо прединство. Това е реалността", коментира той.

