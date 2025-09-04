Христо Стоичков: Националите трябва да тренират и да си повярват

Бившият футболен национал Христо Стоичков окуражи националите, че с усърдна работа и вярва в успеха, могат да пожънат успехи.

Българите започнаха световните квалификации с домакинска загуба от Испания с 0:3.

"Момчетата усетиха силата на испанския отбор, особено в първите 15-20 минути, но това е реалността във футбола. Не можем да им се сърдим, просто това са възможностите на този етап. Имаше някои хубави неща, които ми харесаха, особено през второто полувреме. Трябва да тренират и да си повярват, че могат", сподели той след срещата.

Легендарната осмица на българския футбол благодари на феновете за атмосферата на трибуните.

"Разликата е в това, че има три гола разлика. Това е голямата разлика. Видяхме, че Испания не е чак такава, каквато си я представяте. И те са футболисти като нашите футболисти, но единствената разлика е, че играят в малко по-големи отбори. Също и те бягат, също и те искат да играят, също и те искат да побеждават, но реалността е това. Бих им казал едно голямо благодаря на публиката, защото без тях е трудно. И в трудените моменти видяхте, че подкрепяха момчетата. Позитиви винаги може да се извадят. Особено от второто полувреме. Могат да си повярват. Илиян Илиев разчита на тях. Като нямаме в нашите клубове, трябва да взимаме от другаде", допълни "Камата".

Вижте цялото интервю във видеото.