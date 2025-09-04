РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща

През 2022 година ЕС одобри условията за присъединяване на Северна Македония и тя трябва да изпълни тези ангажименти, за да напредва в преговорите. Това отговори председателят на Европейския съвет Антониу Коща на въпрос на БНТ по време на съвместния му брифинг с премиера Росен Желязков.

Ирина Цонева, БНТ: Споменахте във вашето изложение, господин Желязков, че България винаги е била добронамерена към нашите съседи, винаги е била за разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани. Бойко Борисов, в рамките на българското председателство на Европейския съюз, подчерта това многократно. Но сега как си обяснявате това ново, агресивно, негативно поведение от страна на Република Северна Македония към нас? Господин Коща, може ли България наистина да разчита на подкрепата на Европейския съвет, на Европейската комисия, за това да бъде изпълнено нашето искане за вписването в Конституцията на определени български желания?

Росен Желязков: Нашата позиция винаги е била последователна и принципна. Българските правителства на господин Борисов работиха добре с правителството на Република Северна Македония, правителството на Заев, на Ковачевски. Беше подписан договор за добросъседство. Беше намерен онзи модус, който да даде възможност Република Северна Македония, както останалите балкански държави, на базата на своите собствени заслуги, да напредне в процеса по присъединяване. Компромисното предложение по време на френското председателство беше одобрено от Съвета, получило одобрението от българския парламент и нищо тогава не се е променило нито по отношение на принципите, нито по отношение на подхода, което да дава основание на нашите колеги от Скопие да твърдят, че има български диктат. Напротив, ние с решение от тази година, Народното събрание, препотвърдихме нашата позиция и изрично заявихме, че ние няма да поставяме други искания за ангажименти от страна на нашите съседи. Считам, че абсолютно неоправдано, изрично, беше обжалването в Конституционния съд на Република Северна Македония на подписания подпротокол към Договора за добросъседство, който предвижда всяка година да се прави преглед на изпълнението на договора и това е част от консенсуса от 2022 година. Ние никога не сме търсили аргументи във вътрешнополитическите дебати в Република Северна Македония, но се надяваме, че езикът на омразата и спазването на правата на българското малцинство, в това число и ангажиментът за вписването в Конституцията на Република Северна Македония, ще бъдат изпълнени, защото това е предпоставка те да продължат по пътя на пълноправното си членство.