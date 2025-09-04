РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща

Нищо не се е променило по позицията на България спрямо РСМ, заяви премиерът Росен Желязков
През 2022 година ЕС одобри условията за присъединяване на Северна Македония и тя трябва да изпълни тези ангажименти, за да напредва в преговорите. Това отговори председателят на Европейския съвет Антониу Коща на въпрос на БНТ по време на съвместния му брифинг с премиера Росен Желязков.
Ирина Цонева, БНТ: Споменахте във вашето изложение, господин Желязков, че България винаги е била добронамерена към нашите съседи, винаги е била за разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани. Бойко Борисов, в рамките на българското председателство на Европейския съюз, подчерта това многократно. Но сега как си обяснявате това ново, агресивно, негативно поведение от страна на Република Северна Македония към нас? Господин Коща, може ли България наистина да разчита на подкрепата на Европейския съвет, на Европейската комисия, за това да бъде изпълнено нашето искане за вписването в Конституцията на определени български желания?
Росен Желязков: Нашата позиция винаги е била последователна и принципна. Българските правителства на господин Борисов работиха добре с правителството на Република Северна Македония, правителството на Заев, на Ковачевски. Беше подписан договор за добросъседство. Беше намерен онзи модус, който да даде възможност Република Северна Македония, както останалите балкански държави, на базата на своите собствени заслуги, да напредне в процеса по присъединяване. Компромисното предложение по време на френското председателство беше одобрено от Съвета, получило одобрението от българския парламент и нищо тогава не се е променило нито по отношение на принципите, нито по отношение на подхода, което да дава основание на нашите колеги от Скопие да твърдят, че има български диктат. Напротив, ние с решение от тази година, Народното събрание, препотвърдихме нашата позиция и изрично заявихме, че ние няма да поставяме други искания за ангажименти от страна на нашите съседи. Считам, че абсолютно неоправдано, изрично, беше обжалването в Конституционния съд на Република Северна Македония на подписания подпротокол към Договора за добросъседство, който предвижда всяка година да се прави преглед на изпълнението на договора и това е част от консенсуса от 2022 година. Ние никога не сме търсили аргументи във вътрешнополитическите дебати в Република Северна Македония, но се надяваме, че езикът на омразата и спазването на правата на българското малцинство, в това число и ангажиментът за вписването в Конституцията на Република Северна Македония, ще бъдат изпълнени, защото това е предпоставка те да продължат по пътя на пълноправното си членство.
Антониу Коща: Аз лично съм много ангажиран в този процес. Посещавал съм и България, и Северна Македония. Многократно съм разговарял с премиера, с президента Радев, с президента на Северна Македония, с премиера Мицкоски. И вярвам, че след изборния период, който в момента е в Северна Македония, можем да говорим и някак да напреднем по този процес. Северна Македония работи от дълго време по този процес. Разбирам тяхното негодувание. Променили са конституцията веднъж, променили са флага, променили са и наименованието на страната. И, естествено очакват, че може да се конкретизира вече присъединяване, но одобреното е одобрено, договореното - договорено и те трябва да го изпълнят. Същевременно е много важно да се гради доверие. И да се гарантира пред Северна Македония, че това, което очакваме и искаме в момента, не е просто нещо, което искаме сега и очакваме в последствие. Няма да искаме нещо повече да се прави в последствие. Това е резонно. Изключително важно е да градим доверие. Това е една от причините да призовем повечето правителства да работят по конкретни въпроси, които могат да подобрят свързаността и от двете страни. Които могат да подобрят условията, конкурентоспособността и в двете икономики. За да се свързват двата народа. И има техническа работа, която да се свърши по тези коридори, която може да бъде извършена и вероятно е първа важна стъпка за да се започне да се работи заедно. Когато идвам в региона, винаги казвам едно и също. Разбира се, процесът по присъединяване изисква много. Много е взискателен. Да изпълнявате реформи. Изисква много. И вие самите много добре го знаете. Знаете колко струва присъединяването. И присъединяването към Шенген. И присъединяването към еврозоната. Знаете, че се изисква много. Но най-важното е да се промени нагласата. Защото най-важното в региона е решението, че само регионът сам може да преодолее тези конфликти от миналото. И да се съсредоточи върху споделеното бъдеще. И това е най-важно. И когато има някакви съмнения дали е възможно, винаги си спомняйте как всъщност е роден Европейският съюз. Нашият съюз е зароден от пепел. В пепелта от Втората световна война, когато страните Франция и Германия след три драматични войни са решили да кажат край. Преодоляваме миналите си конфликти и сега е време да работим заедно, за да градим споделено бъдеще и успеха на Европейския съюз. Именно идващо това решение от страни като Франция и Германия. Това трябва да гледаме, когато имаме някакви съмнения дали е възможно или не. Трябва да преминем вече да отворим нова страница. Виждате, възможно е. И е необходимо за просперитет и мирно бъдеще за всички.