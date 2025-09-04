Настоящият и бившият президент на БФЛА са готови за съвместна работа в името на леката атлетика

Само месец след избора на Георги Павлов за председател, Управителният съвет на Българската федерация по лека атлетика насрочи ново Общо събрание на 8 ноември. Решението е съобразено с желанието на над една трета от клубовете, които събраха подписка.

Проведеното в началото на август събрание премина при невиждани скандали, а вече признатият официално от Световната атлетическа федерация Георги Павлов срещна зловещ отпор от опозицията.

Самото събрание беше заредено с много емоции и се случи едно грозно събрание. Това не е било никога в нашата история на атлетиката", сподели той пред камерата на БНТ.

След днешния Управителен съвет се разбра, че старият и новият председател работят отлично и в синхрон, въпреки различията им и заявката на Колев отново да се кандидатира. Възможно е дори, по подобие на парламента, да управляват в режим на ротация.

"Първото решение, което взе Управителният съвет, е за смяна на президента. Господин Павлов беше избран от Управителния съвет за президент. До момента имаме единодушие в работата на самата федерация. Нашето предложение е за интегрална бюлетина с тайно гласуване и тогава да не бъде ънблок. Ние с него да бъдем заедно", заяви бившият председател на централата на Иван Колев. "Работим заедно за леката атлетика. Ако видим, че клубовете искат и той да помага, аз не съм против", допълни Павлов.

Вижте целия обект във видеото.