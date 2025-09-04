БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Настоящият и бившият президент на БФЛА са готови за съвместна работа в името на леката атлетика

Репортер: Росен Станчев
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Управителният съвет на Българската федерацияпо лека атлетика насрочи ново Общо събрание на 8 ноември.

настоящият бившият президент бфла готови съвместна работа името леката атлетика
Само месец след избора на Георги Павлов за председател, Управителният съвет на Българската федерация по лека атлетика насрочи ново Общо събрание на 8 ноември. Решението е съобразено с желанието на над една трета от клубовете, които събраха подписка.

Проведеното в началото на август събрание премина при невиждани скандали, а вече признатият официално от Световната атлетическа федерация Георги Павлов срещна зловещ отпор от опозицията.

Самото събрание беше заредено с много емоции и се случи едно грозно събрание. Това не е било никога в нашата история на атлетиката", сподели той пред камерата на БНТ.

След днешния Управителен съвет се разбра, че старият и новият председател работят отлично и в синхрон, въпреки различията им и заявката на Колев отново да се кандидатира. Възможно е дори, по подобие на парламента, да управляват в режим на ротация.

"Първото решение, което взе Управителният съвет, е за смяна на президента. Господин Павлов беше избран от Управителния съвет за президент. До момента имаме единодушие в работата на самата федерация. Нашето предложение е за интегрална бюлетина с тайно гласуване и тогава да не бъде ънблок. Ние с него да бъдем заедно", заяви бившият председател на централата на Иван Колев.

"Работим заедно за леката атлетика. Ако видим, че клубовете искат и той да помага, аз не съм против", допълни Павлов.

