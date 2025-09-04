Илиан Илиев: Кирил Десподов игра 3 мача за седмица и това го е натоварило

Селекционерът на България Илиан Илиев призна, че мачовете, които Кирил Десподов изигра за ПАОК през последните седмици са допринесли за неговата контузия.

Българският национал се върна от травма в областта на седалището, но изглежда, че не се е възстановил напълно.

"Неприятно е. Толкова време беше контузен. За една седмица изигра три мача, вероятно това го е натоварило малко повече. Извикали сме 23-ма футболисти. Надявам се който влезе, да го замести добре", сподели Илиан Илиев броени минути преди началото на мача.

Вижте включването на репортера на БНТ Стефан Георгиев от стадион "Васил Левски"!