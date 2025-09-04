Информационна среща за еврото се проведе и в Пловдив

Подкрепата за въвеждането на еврото расте с информираността на хората у нас. Това стана ясно на форум за популяризиране на единната европейска валута в Пловдив.

В него взеха участие министри, кметове, експерти и социални партньори. Според министъра на икономиката еврото ще улесни търговията и пътуванията.

Министерството на електронното управление вече поддържа публична електронна платформа, в която може да се види напредъкът на администрациите, обяви Валентин Мундров, а правосъдният министър Георги Георгиев увери, че Търговският регистър е готов за работа с евровалутата.

"Някъде, някои търговци може да проявят т. нар. недобросъвестност и в този контекст да се опитат в самия процес, в първите седмици , месеци на преминаване към еврото, малко преди това или след това да качват цените, които няма икономически фактори, които да го обусловят".

Информационната кампания за въвеждане на еврото ще обхване 200 населени места.