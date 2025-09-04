БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията...
Чете се за: 02:50 мин.
Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:05 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Информационна среща за еврото се проведе и в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Публична електронна платформа показва напредъка на институциите

информационна среща еврото проведе пловдив
Слушай новината

Подкрепата за въвеждането на еврото расте с информираността на хората у нас. Това стана ясно на форум за популяризиране на единната европейска валута в Пловдив.

В него взеха участие министри, кметове, експерти и социални партньори. Според министъра на икономиката еврото ще улесни търговията и пътуванията.

Министерството на електронното управление вече поддържа публична електронна платформа, в която може да се види напредъкът на администрациите, обяви Валентин Мундров, а правосъдният министър Георги Георгиев увери, че Търговският регистър е готов за работа с евровалутата.

"Някъде, някои търговци може да проявят т. нар. недобросъвестност и в този контекст да се опитат в самия процес, в първите седмици , месеци на преминаване към еврото, малко преди това или след това да качват цените, които няма икономически фактори, които да го обусловят".

Информационната кампания за въвеждане на еврото ще обхване 200 населени места.

#информационна среща #България и еврото #Пловдив #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
2
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
3
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Гледайте световната квалификация България – Испания тази вечер по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте световната квалификация България – Испания тази...
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
5
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
6
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи...

Най-четени

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: България и еврото

Еврото в България: Информационна кампания на НОИ в Благоевград
Еврото в България: Информационна кампания на НОИ в Благоевград
Илия Лингорски: Средствата и активите в евро, които обезпечават българската валута, са от порядъка на около 69 млрд. лв. Илия Лингорски: Средствата и активите в евро, които обезпечават българската валута, са от порядъка на около 69 млрд. лв.
Чете се за: 03:22 мин.
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
Чете се за: 03:45 мин.
Целта е да бъдем по близо до хората, каза Теменужка Петкова за кампанията за еврото Целта е да бъдем по близо до хората, каза Теменужка Петкова за кампанията за еврото
Чете се за: 01:20 мин.
Започва Национална информационна кампания за въвеждането на еврото у нас Започва Национална информационна кампания за въвеждането на еврото у нас
Чете се за: 00:30 мин.
Пътят към еврозоната: Как се подготвят хората в малките населени места? Пътят към еврозоната: Как се подготвят хората в малките населени места?
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Макрон: 26 държави са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност Макрон: 26 държави са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ