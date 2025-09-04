По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна

26 държави от така наречената "Коалиция на желаещите" са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност след постигане на мир. Това съобщи френският президент Еманюел Макрон след срещата на около 30 европейски лидери в Париж.

Освен гаранциите за сигурност, сред акцентите в разговорите е увеличаване на натиска срещу Русия, като един от вариантите за това са санкциите.

Българският премиер Росен Желязков участва чрез видеоконферентна връзка и подчерта, че "гаранциите за сигурност са фундамент за постигане на траен и устойчив мир".

От Париж предава кореспондентът на БНТ Михаил Иванов.

Една от водещите новини от срещата на "Коалицията на желаещите" днес в Париж е готовността на 26 от общо 35-те ѝ участници да изпратят мироопазващи сили под различен формат в Украйна при приключване на огъня и мирно споразумение.

Макар усилията на европейските лидери, както и тези на администрацията на президента Тръмп да остават в посока директни преговори между Русия и Украйна, днес Европа и САЩ дадоха твърда заявка, че са готови да наложат нови санкции срещу Москва при пореден отказ Русия да участва в реални преговори за край на инвазията ѝ в Украйна.



Европейските лидери дадоха твърда заявка, че са готови да поемат водеща роля за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна при прекратяване на огъня. Това стана ясно по време на среща на "Коалицията на желаещите" с украинския президент Володимир Зеленски днес в Париж.



Инициативата, оглавявана от Франция и Великобритания, събра лидерите на ЕС, Канада и Австралия в хибриден формат, като 26 от общо 35 страни са потвърдили, че при потенциален мир са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна.

Еманюел Макрон - президент на Франция: "Днес имаме 26 държави, които официално са поели ангажимент, а няколко други все още трябва да изяснят позицията си, но 26 държави са поели ангажимент да разположат войски в Украйна като сили за сигурност или за военно присъствие по суша, въздух и вода, за да са гаранция за сигурността на украинската територия и на Украйна в деня след прекратяването на огъня или постигането на мир."

Макрон уточни още, че тези сили биха били изпратени единствено за опазване на мир и нямат “намерение или цел да водят война срещу Русия”. Украинският президент Володимир Зеленски допълни, че първият стълб от гаранциите за сигурност е силна украинска армия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Имаме базова рамка, в основата на която ще е силна украинска армия. Вече е ясно коя държава как ще може да участва със свои войници - кой по суша, кой по въздух, кой по море, или в киберпространството. Тези държави, които няма да изпращат свои сили, могат да се включат с финансова помощ."

Окончателните параметри на гаранциите за сигурност на Украйна ще бъдат договорени до дни, каза Макрон. Заедно със Зеленски подчертаха, че в този план ще има твърдо американско участие. Лидерите разговаряха чрез видеоконферентна връзка с американския президент Доналд Тръмп. Целта остава да бъде постигната среща между Зеленски и Путин, но ако не се стигне до мирни преговори, ще има координирани санкции между Европа и Съединените щати.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Решихме да координираме нашите санкции, за да бъдем по-ефикасни и това беше дискусия, която водихме с президента Тръмп преди малко. Следващите етапи са прости - ще има нови контакти между американци и руснаци и се надяваме срещите, за които руснаците се ангажираха, да станат реалност."

Европа да спре да купува руски петрол, поиска Тръмп и отбеляза, че само за последната година Москва е получила над 1 милиарда евро от продажби на гориво в Европейския съюз. И още - Белият дом иска засилване на европейския натиск върху Китай, който финансира руските военни действия. Предложението на Владимир Путин за среща в Москва показва, че той няма истинско намерение за подобни разговори, заяви Зеленски.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Американските съюзници ни съобщиха, че Путин ме е поканил в Москва. Ако някой иска срещата да не се състои, тогава трябва да ме покани в Москва. Мисля, че фактът, че Русия започна да говори за среща, е важен, но досега не сме видяли никакво желание от тяхна страна за спиране на войната."

Русия определи разполагането на западни войски под каквато и да е форма в Украйна за неприемливо и заяви, че ако войната не бъде прекратена с преговори, то военните действия ще продължат.