Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:10 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Еврокомисията иска координирани действия срещу GPS заглушаването

Десислава Апостолова
Чете се за: 01:55 мин.
По света
От Брюксел също твърдят, че това е причината за проблема със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас

Снимка: БТА/илюстративна
Европейската комисия продължава да твърди, че е имало заглушаване на GPS сигнала към самолета на Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в България.

Говорител на комисията отново коментира днес случая, след изявленията на българския премиер Росен Желязков, че България няма намерение да прави разследване, защото подобни случаи не се третират като инциденти.

От Брюксел продължават да цитират съобщението на българското правителство от понеделник, в което се казва, че при опита за кацане на самолета на Фон дер Лайен в Пловдив GPS сигналът е изчезнал и екипажът е използвал наземни навигационни средства, за да се приземи.

“Много добре осъзнаваме, че този инцидент не се случва само с председателя на ЕК. Това е нещо много редовно и засяга много самолети, по-специално тези, които летят близо до източната граница. Ситуацията е сложна. Факт е, че от началото на руската агресия в Украйна тези случаи на смущения на GPS сигналите се увеличиха и затова са необходими координирани действия от страна на ЕС. ЕК подкрепя държавите членки в разработването на общоевропейски план за действия с ясно дефиниране на ролята и разпределението на отговорността в различните сектори, на различни нива. Правим това, защото сме наясно, че това е проблем, който се случва много често на нашите самолети и кораби и разбира се, това е ситуация, с която те трудно се справят", коментира Ариана Подеста - говорител на ЕК.

# Урсула фон дер Лайен #Европейска комисия #самолет

