Еврокомисията иска координирани действия срещу GPS заглушаването

От Брюксел също твърдят, че това е причината за проблема със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас
Европейската комисия продължава да твърди, че е имало заглушаване на GPS сигнала към самолета на Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в България.
Говорител на комисията отново коментира днес случая, след изявленията на българския премиер Росен Желязков, че България няма намерение да прави разследване, защото подобни случаи не се третират като инциденти.
От Брюксел продължават да цитират съобщението на българското правителство от понеделник, в което се казва, че при опита за кацане на самолета на Фон дер Лайен в Пловдив GPS сигналът е изчезнал и екипажът е използвал наземни навигационни средства, за да се приземи.
“Много добре осъзнаваме, че този инцидент не се случва само с председателя на ЕК. Това е нещо много редовно и засяга много самолети, по-специално тези, които летят близо до източната граница. Ситуацията е сложна. Факт е, че от началото на руската агресия в Украйна тези случаи на смущения на GPS сигналите се увеличиха и затова са необходими координирани действия от страна на ЕС. ЕК подкрепя държавите членки в разработването на общоевропейски план за действия с ясно дефиниране на ролята и разпределението на отговорността в различните сектори, на различни нива. Правим това, защото сме наясно, че това е проблем, който се случва много често на нашите самолети и кораби и разбира се, това е ситуация, с която те трудно се справят", коментира Ариана Подеста - говорител на ЕК.