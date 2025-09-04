Еврокомисията иска координирани действия срещу GPS заглушаването

Европейската комисия продължава да твърди, че е имало заглушаване на GPS сигнала към самолета на Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в България.

Говорител на комисията отново коментира днес случая, след изявленията на българския премиер Росен Желязков, че България няма намерение да прави разследване, защото подобни случаи не се третират като инциденти.

От Брюксел продължават да цитират съобщението на българското правителство от понеделник, в което се казва, че при опита за кацане на самолета на Фон дер Лайен в Пловдив GPS сигналът е изчезнал и екипажът е използвал наземни навигационни средства, за да се приземи.